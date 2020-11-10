Шевченковский райсуд Львова освободил от наказания 23-летнего водителя, который наехал на 9-летнего мальчика. В результате ДТП ребенок попал в больницу в глубокой мозговой коме.

Водитель автомобиля Mercedes-Benz ехал с превышением скорости и сбил ребенка. Однако суд присудил ему год испытательного срока. Об этом сообщил ZAXID.NET.

Читайте также Погиб 30-летний водитель: во Львове произошло ужасное ДТП – фото

Как мужчина наехал на мальчика

Авария произошла 22 июня около 10 часов утра.

23-летний водитель Mercedes-Benz ехал по улице Линкольна, превышая разрешенную скорость.

За пешеходным переходом мужчина сбил 9-летнего мальчика.

В результате ДТП ребенок получил тяжелые травмы. Мальчика отвезли в больницу в глубокой мозговой коме.

Водитель заключил соглашение о признании своей вины. Он должен был выплатить родителям мальчика 200 тысяч гривен компенсации.

Какой приговор вынес Львовский суд

Судья Шевченковского суда Львова Юрий Донченко исследовал все материалы по делу. Он назначил водителю наказание – 3 года за решеткой с лишением права управлять автомобилем сроком на 3 года. Однако судья освободил мужчину от отбывания наказания. Взамен ему назначили год испытательного срока.

Теперь в течение года водитель должен периодически регистрироваться в уполномоченном органе по вопросам пробации, не выезжать за границу без разрешения и сообщать об изменении своего места труда или проживания.