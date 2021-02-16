Во Львове суд вынес приговор водителю, сбившему 17-летнюю девушку на пешеходном переходе. Пострадавшая в результате аварии получила тяжелые травмы, в частности перелом основания черепа и кровоизлияние в оболочки головного мозга.

Водитель сбил несовершеннолетнюю девушку на пешеходном переходе в конце апреля 2019 года. Судья вынес ему приговор – 3 года за решеткой и выплата моральной компенсации.

К теме Не заметил на ночной трассе: на Львовщине водитель насмерть сбил 18-летнего велосипедиста – фото

Как водитель сбил несовершеннолетнюю на переходе

В конце апреля 2019 года 17-летняя девушка, уроженка Ровненской области, переходила улицу Стуса недалеко от дома № 22 по нерегулируемому пешеходному переходу.

Именно в этот момент ее сбила машина Volkswagen Passat.

В результате аварии девушка получила открытую черепно-мозговую травму, кровоизлияние в оболочки головного мозга, перелом костей свода и основания черепа.

Это тяжкие телесные повреждения, которые могли привести к смерти несовершеннолетней.

После ДТП девушка находилась на длительном стационарном лечении.

Как проходил суд

Во время судебного заседания водитель полностью признал свою вину. Он рассказал, что, увидев девушку, пытался затормозить, но все же не смог избежать столкновения. После аварии мужчина дал потерпевшей и ее матери 100 долларов на лечение. Однако суд считает, что признание вины водителем было лишь формальностью, потому что он "не принимал действенных мер для возмещения реально причиненного вреда и не извинился перед потерпевшей".

Судья Сиховского райсуда Ольга Бойко, исследовав материалы дела, признала мужчину виновным в совершении ДТП. Его приговорили к 3 годам за решеткой с лишением права управлять транспортными средствами сроком на 2 года. Также мужчина обязан выплатить потерпевшей 50 тысяч гривен моральной компенсации. Однако водитель еще может подать апелляцию на этот приговор суда.