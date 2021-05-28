Сбил 2 человек на переходе и скрылся: патрульные поймали пьяного водителя без прав – фото

Водитель автомобиля Mazda 28 мая сбил на пешеходном переходе 2 человека и скрылся. Вскоре патрульные его задержали. Мужчина был пьян и лишен водительского удостоверения.

К счастью, пострадавшие выжили. Однако медики забрали их в больницу, чтобы оказать всю необходимую помощь.

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Водитель сбил 2 человек на пешеходном переходе

В 10:30 патрульным позвонили очевидцы ДТП, которое произошло на перекрестке улиц Пасечная – Голубца.

Там автомобиль Mazda сбил на пешеходном переходе 2 людей.

После этого авто, не останавливаясь, поехало в сторону центра города по улице Лычаковской.

На место происшествия вызвали скорую и следователей.

Медики отвезли 47-летнюю женщину и 55-летнего мужчину в больницу.

Правоохранителям с помощью камер удалось установить номерные знаки автомобиля.

Все экипажи 2 батальона патрульной полиции получили ориентировку.

Вскоре авто остановили на перекрестке улицы Лычаковской и площади Мытной.



Пьяный водитель сбил 2 пешеходов / Фото патрульной полиции Львовщины

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Авто эвакуировали на штрафплощадку

За рулем Mazda находился 35-летний водитель. Мужчина обладал признаками алкогольного опьянения, поэтому патрульные предложили ему пройти тест. Однако водитель отказался от проверки.

Правоохранители установили, что ранее Жолковский суд лишил его водительского удостоверения. Патрульные вынесли мужчине постановление за "управление транспортным средством лицом, лишенным такого права". Водителю грозит 20,4 тысячи гривен штрафа. Его автомобиль эвакуировали на штрафплощадку.



Пострадавшие попали в больницу / Фото Патрульной полиции Львовщины



Авто направили на штрафплощадку / Фото патрульной полиции Львовщины



На мужчину составили админпротокол / Фото патрульной полиции Львовщины