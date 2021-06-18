Сбил львовянина на переходе: суд не лишил таксиста Uber водительских прав

Во Львове 9 марта 2020 года таксист Uber сбил мужчину на пешеходном переходе. Судья не лишил его водительского удостоверения, однако мужчина должен оплатить штраф.

ДТП произошло на улице Городоцкой. Водитель оплатил лечение пострадавшего.

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Таксист сбил мужчину на пешеходном переходе

Возле пригородного вокзала на улице Городоцкой 9 марта 2020 года в 1:00 водитель Renault Clio наехал на мужчину.

В момент столкновения пострадавший переходил дорогу по пешеходному переходу.

60-летний виновник ДТП работал в службе такси Uber.

В результате аварии 40-летний львовянин получил закрытый перелом костей таза.

Эта травма привела к длительному расстройству здоровья пострадавшего.

Суд признал водителя виновным

Во время судебного заседания водитель признал свою вину. Он рассказал, что не заметил, как мужчина вышел на переход, ведь на улице было темно. Обвиняемый также добавил, что оплатил его лечение.

Исследовав материалы дела, судья Железнодорожного райсуда Львова Галина Пилипюк признала водителя виновным в совершении ДТП. Ему назначили 8,5 тысячи гривен штрафа, однако водительского удостоверения не лишили. Также мужчину обязали выплатить пострадавшему 15 тысяч гривен моральной компенсации.

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