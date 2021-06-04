Сбил на смерть пешехода и скрылся: судья освободил водителя от наказания

Самборский горрайсуд Львовщины освободил виновника смертельного ДТП от наказания. Мужчина в конце октября 2020 года сбил пешехода и скрылся. Пострадавший погиб на месте аварии.

Через некоторое время водитель сам обратился в полицию и рассказал, что натворил. Он полностью признал свою вину.

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Водитель насмерть сбил пешехода и скрылся

В приговоре суда говорится, что в Самборе в конце октября 2020 года водитель автомобиля Toyota Avensis спровоцировал смертельную аварию.

Он на улице Степана Бандеры сбил 59-летнего пешехода.

После этого виновник ДТП скрылся с места происшествия.

В результате аварии пострадавший получил травмы, которые были несовместимы с жизнью.

Мужчина скончался на месте происшествия.

Правоохранители установили, что 63-летний самборчанин управлял автомобилем, превышая скорость.

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Суд признал мужчину виновным

Во время судебного заседания водитель признал свою вину и рассказал, что скрылся с места ДТП, потому что испугался. Мужчина добавил, что он через некоторое время сам обратился в полицию и сообщил об аварии. Водитель отметил, что возместил материальный ущерб сестре погибшего.

Судья Игорь Пташинский, исследовав материалы дела, признал самборчанина виновным в совершении смертельного ДТП. Он назначил водителю 4 года в тюрьме. Однако мужчину сразу же освободили от отбывания наказания, установив взамен 2 года испытательного срока. В течение этого времени он должен периодически являться в орган по вопросам пробации и сообщать об изменении места жительства или работы.