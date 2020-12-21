Сбил несовершеннолетнего парня и уехал прочь: полицейские разыскали водителя-беглеца – фото
Во Львове на улице Княгини Ольги 17 декабря неизвестный водитель сбил 16-летнего пешехода. После совершения ДТП мужчина скрылся. Однако правоохранители разыскали беглеца.
Авария случилась на улице Княгини Ольги около 21:15. Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба полиции Львовщины.
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Как произошло ДТП
- Около 21:15 на улице Княгини Ольги во Львове неизвестный водитель сбил 16-летнего парня. Мужчина скрылся с места аварии.
- Однако правоохранители выяснили, что ДТП спровоцировал водитель Ford Kuga.
- Патрульные нашли машину с характерными повреждениями недалеко от места аварии на улице Владимира Великого.
- Правоохранители установили личность водителя-беглеца. Им оказался 40-летний львовянин.
Поврежденную машину нашли на улице Владимира Великого / Фото полиции Львовщины
Что грозит водителю
Следователи открыли уголовное производство за нарушение правил безопасности дорожного движения. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи – до 3 лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком до 3 лет.
Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование.
Мужчине грозит до 3 лет ограничения свободы / Фото полиции Львовщины
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