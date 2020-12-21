Во Львове на улице Княгини Ольги 17 декабря неизвестный водитель сбил 16-летнего пешехода. После совершения ДТП мужчина скрылся. Однако правоохранители разыскали беглеца.

Авария случилась на улице Княгини Ольги около 21:15. Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба полиции Львовщины.

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Как произошло ДТП

Около 21:15 на улице Княгини Ольги во Львове неизвестный водитель сбил 16-летнего парня. Мужчина скрылся с места аварии.

Однако правоохранители выяснили, что ДТП спровоцировал водитель Ford Kuga.

Патрульные нашли машину с характерными повреждениями недалеко от места аварии на улице Владимира Великого.

Правоохранители установили личность водителя-беглеца. Им оказался 40-летний львовянин.



Поврежденную машину нашли на улице Владимира Великого / Фото полиции Львовщины

Что грозит водителю

Следователи открыли уголовное производство за нарушение правил безопасности дорожного движения. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи – до 3 лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком до 3 лет.

Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование.



Мужчине грозит до 3 лет ограничения свободы / Фото полиции Львовщины