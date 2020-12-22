В Радеховском районе Львовщины 21 декабря неизвестный мужчина сбил 60-летнего пешехода. После ДТП водитель уехал с места происшествия. Сейчас правоохранители разыскивают беглеца.

ДТП случилось около 17:45 в селе Троица Радеховского района. Сейчас правоохранители пытаются найти водителя-беглеца. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба полиции Львовщины.

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Как водитель сбил пешехода

Около 17:45 на трассе Буск-Берестечко в селе Троица неизвестный мужчина сбил пешехода

После этого мужчина скрылся с места происшествия.

60-летний местный житель сильно травмировался.

Медики отвезли его в больницу.



Неизвестный водитель сбил мужчину около 17:45 / Фото полиции Львовщины

Что грозит злоумышленнику

Следователи открыли уголовное производство за нарушение правил безопасности дорожного движения. Максимальное наказание, которое предусмотрено санкцией статьи, – до 3 лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком до 3 лет.

Сейчас правоохранители проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий. Они пытаются установить личность водителя, совершившего ДТП, и местоположение автомобиля. Досудебное расследование продолжается.