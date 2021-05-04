Инцидент произошел на улице Сяйво. Пес вскочил в машину мужчины, который хотел ему помочь, и не хотел выходить.
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Водитель сбил собаку и скрылся
- Днем 3 мая патрульные получили вызов на улицу Сяйво.
- Водитель автомобиля Fiat рассказал, что увидел, как водитель Mercedes-Benz сбил собаку.
- Нарушитель поехал дальше и оставил пса посреди дороги.
- Неравнодушный львовянин остановился, чтобы помочь травмированному животному.
- Однако пес прыгнул под руль его машины и отказался выходить.
- Поэтому мужчине пришлось обратиться к правоохранителям.
Собаке предоставили всю необходимую помощь / Фото патрульной полиции Львовщины
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Сейчас собака находится в безопасности
- Патрульные, приехав на место происшествия, увидели, что у животного были травмированы лапы.
- Пес вел себя агрессивно и наотрез отказывался покидать авто.
- По словам правоохранителей, никакие ухищрения не помогали.
- Однако через некоторое время патрульным все же удалось извлечь собаку из машины.
- Пса отвезли в ЛКП "Лев", где ему оказали медицинскую помощь и временное пристанище.
- Правоохранители надеются, что вскоре появится владелец четвероногого, который сможет о нем позаботиться.