Сбил пожилую женщину и врезался в столб: на Житомирщине пьяный львовский водитель вызвал ДТП
В Барановке на Житомирщине пьяный житель Львовщины стал причиной ДТП. Водитель автомобиля ВАЗ 2111 3 февраля не справился с управлением и сбил пожилую женщину, а потом въехал в электроопору.
Источник: полиция Житомирщины
Авария произошла около 11: 00 на улице Звягельской. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины ДТП.
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Как произошла авария
- 31-летний житель Львовщины, управляя автомобилем ВАЗ 2111, двигался по улице Звягельской.
- Он не справился с управлением и сбил пешехода.
- После этого мужчина въехал в электроопору на обочине.
- В результате ДТП 61-летняя местная жительница получила травмы.
- Медики отвезли ее в больницу для обследования и оказания необходимой помощи.
- Предварительно у нее диагностировали перелом ноги.
Вероятно, водитель был пьян / Фото полиции Житомирщины
Полиция устанавливает обстоятельства ДТП
Правоохранители заметили, что водитель находился в состоянии опьянения. Поэтому у него взяли образцы крови для анализа.
Сейчас правоохранители проводят расследование. Они пытаются установить все причины и обстоятельства аварии.
Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП / Фото полиции Житомирщины
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