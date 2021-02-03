В Барановке на Житомирщине пьяный житель Львовщины стал причиной ДТП. Водитель автомобиля ВАЗ 2111 3 февраля не справился с управлением и сбил пожилую женщину, а потом въехал в электроопору.

Источник: полиция Житомирщины Авария произошла около 11: 00 на улице Звягельской. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины ДТП. К теме На Львовщине грузовик насмерть сбил женщину: фото Как произошла авария 31-летний житель Львовщины, управляя автомобилем ВАЗ 2111, двигался по улице Звягельской.

Он не справился с управлением и сбил пешехода.

После этого мужчина въехал в электроопору на обочине.

В результате ДТП 61-летняя местная жительница получила травмы.

Медики отвезли ее в больницу для обследования и оказания необходимой помощи.

Предварительно у нее диагностировали перелом ноги.

Вероятно, водитель был пьян / Фото полиции Житомирщины Полиция устанавливает обстоятельства ДТП Правоохранители заметили, что водитель находился в состоянии опьянения. Поэтому у него взяли образцы крови для анализа. Сейчас правоохранители проводят расследование. Они пытаются установить все причины и обстоятельства аварии. Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП / Фото полиции Житомирщины