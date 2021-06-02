Сейчас правоохранители проводят расследование. Они пытаются установить всех людей, которые были причастны к хищению бюджетных денег.

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Чиновников подозревают в присвоении миллиона гривен

На Львовщине сотрудники СБУ разоблачили коррупционную схему, которую организовали чиновники "Львовэлектротранса".

По материалам следствия, чиновники присвоили почти 1 миллион гривен через публичные закупки электроэнергии для ЛКП.

Оперативники установили, что чиновники безосновательно заключали дополнительные соглашения в интересах конкретного предприятия.

Во время расследования правоохранители полностью задокументировали противоправную схему.

По материалам СБУ провели аудиторское исследование, товароведческую и экономическую экспертизы.

Они подтвердили, что бюджету нанесли миллионный ущерб.



Чиновников подозревают в присвоении миллиона гривен / Фото СБУ

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Правоохранители проводят расследование

Следователи сообщили руководителю "Львовэлектротранса" о подозрении в "завладении имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением". Если суд признает чиновника виновным, ему будет грозить от 7 до 12 лет в тюрьме с лишением права занимать определенные должности сроком до 3 лет и конфискацией имущества.

Кроме этого, следователи проверяют причастность к этой схеме и других должностных лиц Львовского горсовета.



Правоохранители проводят расследование / Фото СБУ

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Что рассказали во Львовском горсовете

В пресс-службе ЛГС заявили, что у правоохранителей возникли вопросы относительно экономии бюджетных денег при закупке электроэнергии без посредников. Следователи возбудили уголовное производство и сейчас устанавливают причастность к преступлению руководства ЛКП "Львовэлектротранс".

Благодаря закупке электроэнергии без посредников за полгода ЛКП "Львовэлектротранс" сэкономило 5,3 миллиона гривен средств общины города. Однако, правоохранительные органы имеют вопросы. Львовский городской совет готов содействовать расследованию,

– отметили в департаменте жилищного хозяйства и инфраструктуры.

В пресс-службе ЛГС добавили, что горсовет ожидает объективного расследования и будет всячески содействовать правоохранителям.