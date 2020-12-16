СБУ проведет на Львовщине антитеррористические учения
Служба безопасности Украины 16 и 17 декабря будет проводиться антитеррористические учения на Львовщине. Жителей Львова и области просят сохранять спокойствие.
Обучение будут происходить в условиях, максимально приближенных к реальным. Сотрудники СБУ использовать специальное оборудование. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба Управления СБУ во Львовской области.
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Как будут проходить антитеррористические учения
- Антитеррористические учения проводить во Львове и близлежащих районах 16 и 17 декабря.
- Сотрудники СБУ использовать спецоборудование, а само обучение пройдет в условиях, максимально приближенных к реальным.
- Жителей Львовщины просят отнестись к этому с пониманием и сохранять спокойствие.
- Во время обучения на отдельных территориях Львовщины возможно временное введение особого режима – ограничение или запрещение движения транспорта и пешеходов, проверка документов, удостоверяющих личность, досмотр личных вещей и автомобилей и тому подобное.
СБУ просит жителей Львовщины иметь при себе документы
Пресс-служба СБУ просит жителей Львова и туристов иметь при себе документы, удостоверяющие личность, при передвижении по городу. Все действия сотрудников СБУ проходить в рамках действующего законодательства.
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