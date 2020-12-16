Служба безопасности Украины 16 и 17 декабря будет проводиться антитеррористические учения на Львовщине. Жителей Львова и области просят сохранять спокойствие.

Обучение будут происходить в условиях, максимально приближенных к реальным. Сотрудники СБУ использовать специальное оборудование. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба Управления СБУ во Львовской области.

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Как будут проходить антитеррористические учения

Антитеррористические учения проводить во Львове и близлежащих районах 16 и 17 декабря.

Сотрудники СБУ использовать спецоборудование, а само обучение пройдет в условиях, максимально приближенных к реальным.

Жителей Львовщины просят отнестись к этому с пониманием и сохранять спокойствие.

Во время обучения на отдельных территориях Львовщины возможно временное введение особого режима – ограничение или запрещение движения транспорта и пешеходов, проверка документов, удостоверяющих личность, досмотр личных вещей и автомобилей и тому подобное.

СБУ просит жителей Львовщины иметь при себе документы

Пресс-служба СБУ просит жителей Львова и туристов иметь при себе документы, удостоверяющие личность, при передвижении по городу. Все действия сотрудников СБУ проходить в рамках действующего законодательства.

Обратите внимание! В СБУ отметили, что, если человек найдет подозрительный предмет или будет владеть информацией о диверсии и террористических действий, он должен позвонить на горячую линию УСБУ Львовщины по телефону (032) 261-61-42 или в полицию с номером 102.