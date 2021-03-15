Сотрудники СБУ разоблачили подпольный цех по производству контрафактного алкоголя. Правоохранители изъяли у злоумышленников почти 4,5 тонны спирта и 700 тысяч гривен.

Злоумышленники использовали спирт сомнительного качества. Поэтому, употребление их продукции могло навредить здоровью жителей области Интересно Поддельного алкоголя на миллион гривен: на Львовщине накрыли нелегальный склад – фото Алкоголь изготавливали в доме одного из злоумышленников По данным досудебного следствия, изготавливали фальсифицированный алкоголь несколько жителей Львовщины.

Они наладили подпольное производство в доме одного из злоумышленников.

Мужчины использовали сырье сомнительного качества.

Злоумышленники продавали свой товар через розничные торговые сети области.

Правоохранители провели обыски в жилищах злоумышленников, местах производства и реализации фальсифицированного алкоголя и в автомобилях, которыми перевозили товар.

Так, следователи изъяли почти 4,5 тонны спирта на общую сумму свыше 300 тысяч гривен, записи черновой бухгалтерии и почти 700 тысяч гривен.

СБУ разоблачила подпольный цех / Фото СБУ Читайте также На Ровненщине ГФС разоблачила масштабное производство незаконного спирта Злоумышленникам грозит тюрьма Правоохранители открыли 2 уголовных производства: за "изготовление, приобретение и сбыт поддельных марок акцизного налога" – наказывается лишением свободы от 3 до 7 лет;

за "незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировку с целью сбыта подакцизных товаров" – карается от 85 до 170 тысяч гривен штрафа и уничтожением незаконно изготовленных товаров. Сейчас правоохранители продолжают проводить расследование. Они пытаются установить всех злоумышленников, которые были причастны к изготовлению фальсифицированного алкоголя.

Правоохранители изъяли почти 700 тысяч гривен / Фото СБУ

Во время обысков нашли 4,5 тонны спирта сомнительного качества / Фото СБУ

Правоохранители проводят расследование / Фото СБУ