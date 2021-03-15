На Львовщине СБУ разоблачила цех по производству фальсифицированного алкоголя: фото
Сотрудники СБУ разоблачили подпольный цех по производству контрафактного алкоголя. Правоохранители изъяли у злоумышленников почти 4,5 тонны спирта и 700 тысяч гривен.
Источник:Управление СБУ во Львовской области
Злоумышленники использовали спирт сомнительного качества. Поэтому, употребление их продукции могло навредить здоровью жителей области
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Алкоголь изготавливали в доме одного из злоумышленников
- По данным досудебного следствия, изготавливали фальсифицированный алкоголь несколько жителей Львовщины.
- Они наладили подпольное производство в доме одного из злоумышленников.
- Мужчины использовали сырье сомнительного качества.
- Злоумышленники продавали свой товар через розничные торговые сети области.
- Правоохранители провели обыски в жилищах злоумышленников, местах производства и реализации фальсифицированного алкоголя и в автомобилях, которыми перевозили товар.
- Так, следователи изъяли почти 4,5 тонны спирта на общую сумму свыше 300 тысяч гривен, записи черновой бухгалтерии и почти 700 тысяч гривен.
СБУ разоблачила подпольный цех / Фото СБУ
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Злоумышленникам грозит тюрьма
Правоохранители открыли 2 уголовных производства:
- за "изготовление, приобретение и сбыт поддельных марок акцизного налога" – наказывается лишением свободы от 3 до 7 лет;
- за "незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировку с целью сбыта подакцизных товаров" – карается от 85 до 170 тысяч гривен штрафа и уничтожением незаконно изготовленных товаров.
Сейчас правоохранители продолжают проводить расследование. Они пытаются установить всех злоумышленников, которые были причастны к изготовлению фальсифицированного алкоголя.
Правоохранители изъяли почти 700 тысяч гривен / Фото СБУ
Во время обысков нашли 4,5 тонны спирта сомнительного качества / Фото СБУ
Правоохранители проводят расследование / Фото СБУ
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