Злоумышленников разоблачили следователи отдела расследования особо тяжких преступлений полиции Львовщины и сотрудники СБУ. В офисах фирмы и автомобилях задержанных провели обыски.

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Злоумышленники фальсифицировали ПЦР-тесты

Правоохранители установили, что 5 львовян в возрасте от 30 до 52 лет изготавливали и продавали поддельные отрицательные ПЦР-тесты под брендом известных официальных медучреждений.

под брендом известных официальных медучреждений. Злоумышленники подделывали результаты исследований, QR-коды , бланки и печати лабораторий.

, бланки и печати лабораторий. По информации следствия, схему организовали предприниматели, которые предоставляли услуги по оформлению документов для выезда за границу.

за границу. Отрицательный тест на коронавирус они предлагали своим клиентам как дополнительную услугу.

Схема начала действовать фактически с началом пандемии в 2020 году.

Фальсифицированная справка была готова в течение суток. Ее стоимость достигала от 600 до 800 гривен.

Цена зависела от уровня качества фальшивки, так как справки с QR-кодом и бланками определенных учреждений оценивали дороже.

В течение месяца фирма изготавливала до 200 подделок.



Правоохранители разоблачили фирму, которая подделывала ПЦР-тесты / Фото СБУ

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Правоохранители проводят расследование

В офисах и автомобилях злоумышленников провели 6 обысков. Во время них следователи изъяли официальную документацию, сфальсифицированные ПЦР-тесты на украинском и польском языках, поддельные печати на украинском и арабском языках, компьютеры и другие вещественные доказательства.

Правоохранители открыли уголовное производство за "мошенничество". Если вину задержанных докажут в суде, им будет грозить от 3 до 8 лет в тюрьме.

Сейчас правоохранители продолжают проводить досудебное расследование. Они пытаются установить всех лиц, которые были причастны к этому преступлению.



Ее организовали 5 львовян / Фото СБУ



Поддельная справка стоила от 600 до 800 гривен / Фото СБУ



Правоохранители провели 6 обысков / Фото СБУ



Досудебное расследование продолжается / Фото СБУ