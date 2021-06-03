СБУ разоблачила львовскую фирму, которая массово подделывала ПЦР-тесты: фото

Во Львове правоохранители разоблачили фирму, которая массово подделывала тесты на коронавирус. Злоумышленники фальсифицировали и продавали негативные ПЦР-тесты, которые якобы изготовили в известных медицинских учреждениях.
Злоумышленников разоблачили следователи отдела расследования особо тяжких преступлений полиции Львовщины и сотрудники СБУ. В офисах фирмы и автомобилях задержанных провели обыски.
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Злоумышленники фальсифицировали ПЦР-тесты
- Правоохранители установили, что 5 львовян в возрасте от 30 до 52 лет изготавливали и продавали поддельные отрицательные ПЦР-тесты под брендом известных официальных медучреждений.
- Злоумышленники подделывали результаты исследований, QR-коды, бланки и печати лабораторий.
- По информации следствия, схему организовали предприниматели, которые предоставляли услуги по оформлению документов для выезда за границу.
- Отрицательный тест на коронавирус они предлагали своим клиентам как дополнительную услугу.
- Схема начала действовать фактически с началом пандемии в 2020 году.
- Фальсифицированная справка была готова в течение суток. Ее стоимость достигала от 600 до 800 гривен.
- Цена зависела от уровня качества фальшивки, так как справки с QR-кодом и бланками определенных учреждений оценивали дороже.
- В течение месяца фирма изготавливала до 200 подделок.
Правоохранители разоблачили фирму, которая подделывала ПЦР-тесты / Фото СБУ
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Правоохранители проводят расследование
В офисах и автомобилях злоумышленников провели 6 обысков. Во время них следователи изъяли официальную документацию, сфальсифицированные ПЦР-тесты на украинском и польском языках, поддельные печати на украинском и арабском языках, компьютеры и другие вещественные доказательства.
Правоохранители открыли уголовное производство за "мошенничество". Если вину задержанных докажут в суде, им будет грозить от 3 до 8 лет в тюрьме.
Сейчас правоохранители продолжают проводить досудебное расследование. Они пытаются установить всех лиц, которые были причастны к этому преступлению.
Ее организовали 5 львовян / Фото СБУ
Поддельная справка стоила от 600 до 800 гривен / Фото СБУ
Правоохранители провели 6 обысков / Фото СБУ
Досудебное расследование продолжается / Фото СБУ