В селе Верхняя Рожанка на Львовщине 7 декабря несколько местных жителей объявили о создании отдельного сельсовета. Они избрали председателя "органа" и депутатов и приняли решение об изменении государственного флага в селе на желто-синий. СБУ начала расследование.

Заседание жителей села Верхняя Рожанка происходило под руководством скандального активиста Анатолия Балахнина. СБУ уже открыла уголовное производство в отношении самопровозглашенного сельсовета. Об этом сообщил ZAXID.NET.

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Как в Верхней Рожанке создали сельсовет

Член организации "Stop коррупции" Виктор Палас выложил в сеть видео "заседания" местных жителей Верхней Рожанки.

На нем видно, что около 15 человек собрались на кухне частного дома и начали создание отдельного сельсовета.

Участники "заседания" избрали председателя новосозданного органа и депутатов.

Главой Верхнерожанковского сельсовета стала Богдана Шкелебей.

Смотрите видео создания Верхнерожанковского сельсовета:

Интересно! В село Верхняя Рожанка проживают более 1,1 тысячи жителей. До 2017 года село было в составе Нижнерожанковского сельсовета, а потом вошло в Славскую ОТО. Поэтому, по украинскому законодательству, в Верхней Рожанке может быть только староста и отнюдь не отдельный сельсовет.

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Как происходило собрание местных жителей села

Собрание местных жителей Верхней Рожанки проводил руководитель общественной организации "Багнет нации" Анатолий Балахин. Он заявил, что Славская ОТО, в состав которой входит село, является "неконституционной". Поэтому, по его словам жители Верхней Рожанки могут создать свой сельсовет.

Позже Балахнин передал новоизбранной руководительнице "сельсовета" решение собрания.

Это ваши полномочия. Больше полномочий на этой территории, чем у вас, никогда ни у кого не было. Это максимум, который возможен. Это максимальное доверие, это максимально легально и легитимно. Я вас поздравляю с этим,

– подытожил Балахин.

После этого участники собрания решили изменить в селе государственный флаг, чтобы отличаться от остальной страны. Да, в Верхней Рожанке госфлаг стал желто-голубым, вместо утвержденного в Конституции Украины сине-желтого.

По данному факту СБУ открыла уголовное производство относительно "действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти". Санкция статьи предусматривает наказание – от 5 до 10 лет за решеткой.

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Коротко об Анатолии Балахнине и Викторе Паласе