На Львовщине сотрудники СБУ 16 апреля задержали на взятке главу одного из лесхозов. Правоохранители уже сообщили ему о подозрении. Чиновнику грозит до 10 лет тюрьмы.

Председателя лесхоза задержали во время получения взятки. Правоохранители продолжают проводить досудебное расследование.

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Председателя лесхоза задержали на взятке

Расследование проводили сотрудники полиции Львовщины и СБУ.

Правоохранители установили, что 58-летний председатель одного из лесохозяйственных предприятий получил 46,1 тысячи гривен взятки.

Деньги чиновник взял за отпуск леса с территории лесхоза без документального оформления, накладной и официальной оплаты.

Правоохранители задержали его 16 апреля во время получения взятки.



Председателя лесхоза задержали на взятке / Фото полиции Львовщины

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Правоохранители продолжают проводить расследование

Следователи сообщили чиновнику о подозрении в "получении неправомерной выгоды должностным лицом". Если вину подозреваемого докажут в суде, ему грозит от 5 до 10 лет за решеткой с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет и конфискацией имущества.

Суд уже избрал мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей. Правоохранители продолжают проводить досудебное расследование. Они пытаются установить все обстоятельства происшествия.



Суд избрал чиновнику меру пресечения / Фото полиции Львовщины



Правоохранители проводят расследование / Фото полиции Львовщины