СБУшника уличили в растрате арестованного золота и серебра: сумма впечатляет
На Львовщине работника СБУ подозревают в растрате ювелирных изделий, находящихся под арестом. Речь о золоте и серебре, весом более 24 килограммов.
Этому следователю уже сообщили о подозрении в превышении служебных полномочий, отметили в пресс-службе Государственного бюро расследований.
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Известно, что ювелирные средства изъяли еще в ноябре 2018 – у гражданина Украины в аэропорту "Львов".
По данным следствия, уже в января 2019 года СБУшник вернул мужчине золото и серебро. Несмотря на то, что знал о наложенном на них аресте.
После этого украинец, получивший назад изъятые ювелирные изделия, растратил их. Общая сумма, которую он получил, достигла 8 650 715 гривен.
Громкие операции СБУ:
- 6 января в Киеве СБУ разоблачила группировку неонацистов. Его лидер по прозвищу "Гитлер" действовал вместе с россиянином.
- А в Днепропетровской области поймали с поличным правоохранителя, который получал деньги от представителя компании-перевозчика.
- В конце 2020 году СБУ накрыла лидера рынка онлайн-кредитов. Злоумышленники незаконно начисляли клиентам штрафные санкции.
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