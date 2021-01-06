На Львовщине работника СБУ подозревают в растрате ювелирных изделий, находящихся под арестом. Речь о золоте и серебре, весом более 24 килограммов.

Этому следователю уже сообщили о подозрении в превышении служебных полномочий, отметили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

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Известно, что ювелирные средства изъяли еще в ноябре 2018 – у гражданина Украины в аэропорту "Львов".

По данным следствия, уже в января 2019 года СБУшник вернул мужчине золото и серебро. Несмотря на то, что знал о наложенном на них аресте.

После этого украинец, получивший назад изъятые ювелирные изделия, растратил их. Общая сумма, которую он получил, достигла 8 650 715 гривен.

Громкие операции СБУ: