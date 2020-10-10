Мэр Львова Андрей Садовый раскритиковал заявление нардепа от "Слуги народа" Александра Качуры о закупке российской вакцины.

Об этом Андрей Садовый написал на своей странице в фейсбуке.

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Напомним, народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура в эфире телеканала Newsone 9 октября сказал, что Украина может закупить российскую вакцину от коронавируса.

На это мэр Львова заявил, что львовские больницы не будут принимать участие в этом эксперименте над живыми людьми".

"Слуги" здесь собрались российскую "вакцину" от коронавируса покупать. Пример Медведчука вдохновил? Пока ждем официальную реакцию Минздрава, дам свою позицию – львовские больницы в этом эксперименте над живыми людьми участия принимать не будут. А те, кто продвигают такую идею, могут себе уколоть эту "бодягу" в одно место,

– написал Садовый.

Добавим, что и ученые скептически отнеслись к российской вакцине. Они отмечают, что уровни нейтрализующих антител в исследовании препарата достаточно низкие.