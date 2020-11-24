Депутаты партий "Свобода", "Европейская Солидарность" и "Варта" собрались 24 ноября на скандальную первую сессию Львовской мэрии. Поэтому фракция "Голос", представители которой не присутствовали на сессии, требует провести согласительное совещание с участием представителей всех партий.

Первую сессию Львовского горсовета депутаты от 3 фракций провели в неприспособленном для этого помещении – без электронной системы голосования. Они избрали временный президиум, голосуя руками. Об этом сообщила пресс-служба "Голоса".

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Лозинский о позорном поведении львовских депутатов

Депутат фракции "Голос" в Верховной Раде Роман Лозинский заявил, что 24 ноября 3 партии фактически рейдернули Львовскую мэрию, проведя скандальную первую сессию.

Сегодня "Европейская солидарность" вместе со "Свободой" и "Вартой" фактически рейдернули Львовскую городскую раду. Провели заседание без части новоизбранных депутатов, которых даже официально не уведомили о заседании, которые узнали о нем из СМИ накануне,

– рассказал депутат.

По словам Лозинского, депутаты, которые голосовали на первой сессии Львовского горсовета, напоминали чиновников парламента, которые голосовали за диктаторские законы 16 января 2014 года.

Большинство депутатов работают на интересы местных князьков

"Голос" требует провести согласительный совет с участием представителей всех фракций Львовского горсовета. По словам пресс-службы партии, проведения скандальной сессии без новоизбранных депутатов "Голоса" и "Самопомощи" и голосование руками без электронной системы — "это позорное и недостойное поведение новых депутатов" горсовета Львова.

"Разговоры о европейских ценностях и призывы о патриотизме остались в прошлом во время предвыборной кампании. В реальности — Львов получил нарушение закона и желание отдельных политических сил сформировать большинство, которое будет работать на интересы местных князьков и своих бенефициаров", – сообщила пресс-служба "Голоса".

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Первая сессия горсовета – это неуважение к избирателям

По словам Лозинского, первая сессия Львовского горсовета является примером недемократического управления городом и неуважения к избирателям.

То, что происходит сегодня, — это манипуляции в свою пользу отдельных политсил. Можно не поддерживать избранного мэра, но львовяне сделали свой выбор. Сегодняшнее заседание Львовского горсовета не имеет ничего общего с демократией,

– отметил чиновник.

Коротко о скандальной первой сессии Львовского горсовета