Приморский суд Одессы 23 февраля приговорил активиста Сергея Стерненко к 7,3 годам и конфискации половины имущества за "похищение" руководителя Одесского отделения пророссийской партии "Родина" Сергея Щербича. Множество украинцев, возмущенных таким решением суда, вышли на акции поддержки активиста. Львов не стал исключением.

Акция в поддержку Стерненко началась во Львове около 19:00. К Ратуше пришло немало львовян, в частности, правоохранители.

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Как проходит акция в поддержку Стерненко во Львове

На акцию в поддержку Стерненко львовяне собрались в самом центре города – на площади Рынок. Около 19:00 к Ратуше пришли около 300 человек, однако в течение часа количество митингующих возросло до 3 тысяч человек. Почти все присутствующие находятся масках.

Люди держат в руках плакаты "Пришла весна, не тех сажают", "Свободу Стерненко", "Судилище" и другие. Львовяне выкрикивают лозунги "Свободу Стерненко" и "Вместе мы сила". Во Львове, в отличие от Житомира, на акции пока не было столкновений и задержаний. По информации 24 канала, полиции на месте немного. Правоохранители ведут себя сдержанно.

Заместитель мэра Львова Андрей Москаленко отметил, что каждый, кто хоть раз сталкивался с судами, "точно имел очень неоднозначные ощущения – ощущения ручной системы". Судебная система, которая сегодня есть в Украине, по словам чиновника, не защищает тех, кто прав, обесценивает права человека и "хуже того – она ​​человека, который сам себя защищает, полностью нивелирует".

Судебная реформа должна состояться. Это о каждом из нас, это о нашей стране. На месте Стерненко завтра может быть любой. Это не только о его правах – это о правах каждого из нас. Мы не можем молчать, мы должны сказать: Стерненко – волю!

– подытожил Москаленко.

Смотрите фото с акции поддержки Стерненко во Львове / Фото 24 канал

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Смотрите видео массовых акций поддержки Стерненко:

Во Львове под Ратушей собрались более 300 человек – видео

Коротко о митингах в поддержку Стерненко в других городах

В Харькове в поддержку Стерненко собрались около сотни человек. Они вышли в центр города с флагами и плакатами "Приговор Стерненко – это приговор каждому из нас", "Свободу Стерненко" и другие. После короткого митинга, активисты зажгли файеры и начали непрерывно ходить по пешеходным переходам.

По словам общественного деятеля Романа Синицына, в Житомире на акции протеста уже состоялись задержания. Правоохранители задержали людей, которые во время акции протеста в центре города подожгли шины.

В Киеве около 20:00 в правительственном квартале начали собираться митингующие, а с ними и правоохранители.

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Смотрите видео массовых акций в поддержку Стерненко:



Что известно о приговоре Стерненко / Инфографика 24 канала