В условиях усиленного карантина во Львове с 1 апреля детские сады перешли в режим работы дежурных групп для детей, родители которых продолжают работать во время локдауна. В департаменте образования города говорят, что количество детей в садах на этой неделе существенно уменьшилось.

Сейчас их вдвое меньше, чем во время карантина. Как работают детские сады во Львове – читайте дальше.

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Особенности работы во время локдауна

На входе воспитанникам обязательно измеряют температуру. У кого повышенная – будут отправлять домой, но таких детей пока никто не приводит.



Детям постоянно проводят температурный скрининг / Фото 24 канала

Дошкольников сейчас немного: в два раза меньше, чем во время карантина – это 10 – 12 воспитанников в дежурной группе.

Мы делаем температурный скрининг работников и детей, остальных – каждые 3 часа. Детей приводят, мы меряем температуру, записываем в карантинный журнал,

– рассказала старшая медсестра сада №43 Кристина Левицкая.

Карантина придерживаются еще с начала пандемии

Карантинных требований в саду придерживаются уже год – с начала пандемии. Поэтому говорят, что уже привыкли постоянно придерживаться всех санитарных требований.

"Влажная уборка делается каждые 2 часа, протираются ручки, двери, туалетные комнаты. Соответственно, когда есть теплая погода, мы больше времени на улице, проводим занятиями с детьми", – рассказала директор сада Анна Луцив.

Что говорят родители

Многие дети вынуждены посещать детские сады несмотря на пандемию, ведь родители должны работать. А их мнения разделились, одни говорят, что страшно приводить ребенка, но деваться некуда. Другие – полностью доверяют работникам заведения

Всегда страшно, но такие сейчас реалии жизни, нужно дальше двигаться. Я работаю, муж работает. Ребенка, к сожалению, дома же не покинешь,

– поделилась мама Мелании Анна.

Работа дежурных групп

Отныне в детсадах должны работать только дежурные группы. Однако, как организуют их работу – каждое заведение решает самостоятельно.

"Относительно детей ясельной группы, то их нельзя объединить, если такая группа в заведении дошкольного образования одна. Если таких детей есть 5 – 6 и в саду 2 – 3 группы, то можно. И наоборот, если пришло 15 – 16 детей, в группу к ним никого не будут добавлять", – пояснила начальница городского управления образования Зоряна Довганык.

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В то же время воспитателей, которые не будут работать в дежурных группах, в управлении образования успокаивают: без зарплаты они не останутся.