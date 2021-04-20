В селе Пески, недалеко от Щирца, 20 апреля образовался карстовый провал в грунте диаметром 30 метров. Рядом с ним проходит местная дорога, а в 25 метрах находится жилой дом.

Карстовый провал образовался за одну ночь. Мужчину, который жил в доме рядом, эвакуировали.

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В селе возник большой карстовый провал

Председатель Щирецкой ОТО, к которой принадлежит село Пески, Олег Василишин рассказал, что карстовый провал образовался за ночь. Его обнаружили утром 20 апреля.

Возле дороги и в 25 метрах от жилого дома произошел обвал грунта диаметром около 30 метров и глубиной 10 метров. Жителя дома, расположенного рядом, эвакуировали. Сейчас карстовый провал огородили лентой.

Поставили контрольные метки вблизи провала, чтобы увидеть, будет осыпаться дальше или нет. Также метки поставили на дома. Специалисты сказали наблюдать. К нему невозможно приблизиться, потому что существует опасность для людей. Территорию огородили,

– рассказал Василишин.

Дальнейшие действия по ликвидации чрезвычайной ситуации примут на заседании комиссии ТЭБ и ЧС.

Василишин добавил, что село Пески размещено на карстовых полостях. Провал в селе образуются не впервые – это уже третий случай. В 1973 году примерно в этом же месте возник карстовый провал. Другой случай произошел в селе в 2010 году, однако тогда обвал грунта повредил дома. Как и в предыдущие разы, этот провал планируют засыпать глиной.

Что такое карстовый провал

Карстовый провал (воронка) – это впадина на поверхности земли, возникшая в результате растворения горных пород поверхностными или подземными водами. Карстовые воронки могут иметь различные размеры – диаметр и глубину от метра до нескольких сотен метров. Они могут образовываться как постепенно, так и внезапно, и возникать в разных местах всего мира.



Смотрите фото карстового провала в селе Пески / Фото Натальи Садовой