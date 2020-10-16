Большинство семей Львовщины тратят на еду около 47% семейного бюджета. По сравнению с 2010 годом сейчас люди начали потреблять больше фруктов и овощей, а вот сахар, рыбу и молоко покупают меньше.

По итогам 2019 года, на Львовщине один человек за год потребляет около 52 килограммов мяса и 178 килограммов картофеля. Об этом сообщило Главное управление статистики Львовской области.

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На что именно семьи Львовщины тратят 47% своего бюджета

За 9 лет во Львовской области больше всего выросло потребление таких продуктов:

Овощи – на 36%;

Плоды и ягоды – на 29%;

Картофель – на 15%;

Мясо – на 14%;

Яйца – на 9%.

В то же время люди начали меньше покупать масло, рыбу, хлеб и сахар:

Потребление масла сократилось на 18%;

Рыбы и рыбных продуктов – на 17%;

Хлеба и выпечки – на 11%;

Сахара – на 10%.



Семьи Львовщины тратят почти половину своего бюджета на еду / Фото Управление статистики Львовщины

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Один житель Львовской области за год съедает:

около 290 яиц;

30 килограммов сахара;

52 килограмма мяса и колбас;

171 килограмм овощей;

178 килограммов картофеля;

94 килограмма хлеба и выпечки;

59 килограммов ягод;

9 килограммов рыбы;

215 килограммов молочных продуктов;

13 литров масла.

Самыми популярными продуктами на Львовщине являются картофель, яблоки, хлеб и молоко.

Что рассказали местные производители

За последние 10 лет местные производители начали поставлять в магазины больше картофеля, овощей и фруктов, а вот молока стали производить меньше.

Интересно! Львовщина в 2019 году заняла 3 место в Украине по производству картофеля и овощей, 5 место — по заготовке мяса и 6 — по производству ягод.



Люди начали покупать больше картофеля, фруктов и мяса / Фото Управление статистики Львовщины

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Импортные продукты любят покупать на Львовщине

Кроме этого в 2019 году предприятия Львовщины больше всего импортировали фруктов, птицы и рыбы.

59 тысяч тонн бананов;

36 тысяч тонн мандаринов;

112 тысяч тонн овощей;

24 тысячи тонны мяса птицы;

21 тысячу тонн рыбы и ракообразных;

и 10 тысяч тонн кофе.



В 2019 году во Львовскую область импортировали 59 тонн бананов / Фото Управление статистики Львовщины