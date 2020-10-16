Семьи Львовщины тратят почти половину бюджета на продукты: что покупают больше всего
Большинство семей Львовщины тратят на еду около 47% семейного бюджета. По сравнению с 2010 годом сейчас люди начали потреблять больше фруктов и овощей, а вот сахар, рыбу и молоко покупают меньше.
По итогам 2019 года, на Львовщине один человек за год потребляет около 52 килограммов мяса и 178 килограммов картофеля. Об этом сообщило Главное управление статистики Львовской области.
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На что именно семьи Львовщины тратят 47% своего бюджета
За 9 лет во Львовской области больше всего выросло потребление таких продуктов:
- Овощи – на 36%;
- Плоды и ягоды – на 29%;
- Картофель – на 15%;
- Мясо – на 14%;
- Яйца – на 9%.
В то же время люди начали меньше покупать масло, рыбу, хлеб и сахар:
- Потребление масла сократилось на 18%;
- Рыбы и рыбных продуктов – на 17%;
- Хлеба и выпечки – на 11%;
- Сахара – на 10%.
Семьи Львовщины тратят почти половину своего бюджета на еду / Фото Управление статистики Львовщины
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Один житель Львовской области за год съедает:
- около 290 яиц;
- 30 килограммов сахара;
- 52 килограмма мяса и колбас;
- 171 килограмм овощей;
- 178 килограммов картофеля;
- 94 килограмма хлеба и выпечки;
- 59 килограммов ягод;
- 9 килограммов рыбы;
- 215 килограммов молочных продуктов;
- 13 литров масла.
Самыми популярными продуктами на Львовщине являются картофель, яблоки, хлеб и молоко.
Что рассказали местные производители
За последние 10 лет местные производители начали поставлять в магазины больше картофеля, овощей и фруктов, а вот молока стали производить меньше.
Люди начали покупать больше картофеля, фруктов и мяса / Фото Управление статистики Львовщины
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Импортные продукты любят покупать на Львовщине
Кроме этого в 2019 году предприятия Львовщины больше всего импортировали фруктов, птицы и рыбы.
- 59 тысяч тонн бананов;
- 36 тысяч тонн мандаринов;
- 112 тысяч тонн овощей;
- 24 тысячи тонны мяса птицы;
- 21 тысячу тонн рыбы и ракообразных;
- и 10 тысяч тонн кофе.
В 2019 году во Львовскую область импортировали 59 тонн бананов / Фото Управление статистики Львовщины