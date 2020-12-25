В селе Тартаков, что на Львовщине, 25 декабря произошел страшный пожар. Во время ликвидации возгорания в доме спасатели нашли тело 49-летнего мужчины – он не смог спастись от огня и погиб.

Пожар произошел около 8:10 на улице Шептицкого. Сейчас правоохранители устанавливают причины возникновения возгорания в доме. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба ГСЧС Львовщины. К теме На Львовщине дотла сгорел дом: его владелец попал в больницу с тяжелыми ожогами – фото Как случился пожар Сообщение о пожаре в селе Тартаков на улице Шептицкого поступило спасателям около 8:10. Загорелся кирпичный жилой дом.

Не теряя ни минуты, сокальские чрезвычайники выехали на место вызова.

На момент прибытия пожарных огонь уже распространился по горючим конструкциям здания.

Спасатели локализовали возгорание в 8:36, а в 9:30 его полностью ликвидировали.

К тушению пожара привлекли 3 чрезвычайников и 1 единицу спецтехники.

Пожар произошел около 8:10 в селе Тартаков / Фото ГСЧС Львовщины Что пострадало в результате пожара Во время ликвидации пожара спасатели обнаружили тело 49-летнего мужчины. Также в результате пожара огонь уничтожил крышу на площади 15 квадратных метров, деревянное перекрытие и вещи хозяев дома. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства и причины возникновения пожара.

В результате пожара погиб человек / Фото ГСЧС Львовщины

Правоохранители устанавливают причины возникновения пожара / Фото ГСЧС Львовщины