СБУ совместно с полицейскими разоблачили начальницу одного из подразделений Госэкоинспекции Львовской области на взякте. Чиновница шантажировала руководство "Львоводоканала" и заставила их бесплатно провести воду в ее дом.

Работники "Львовводоканала" работали у нее на строении во время своего рабочего времени. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба Управления СБУ Львовщины.

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Как именно чиновница шантажировала "Львовводоканал"

51-летняя чиновница Госэкоинспекции Львовщины сговорилась с руководством "Львовводоканала". Она обещала им не проводить на коммунальном предприятии проверки соблюдения экологических норм. Также инспектор предложила обеспечить положительные выводы экспертиз – независимо от реальной ситуации на "Львовводоканале".

За свои услуги чиновница требовала бесплатно направить к ней на строение работников предприятия. Там они должны были выполнять подсобные работы во время строительства ее частного дома.



На строении инспекторши обнаружили технику "Львовводоканала" / Фото Управления СБУ Львовщины

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Руководство "Львовводоканала" согласилось с условиями чиновницы

Руководство согласилось на условия львовянки. На стройке чиновницы незаконно использовали оборудование и строительную технику "Львовводоканала".

Также работники предприятия бесплатно предоставили инспектору коммуникации для проведения воды к ее дому.

На стройке чиновницы следователи обнаружили материалы, которые "Львовводоканал" незаконно списал со своего баланса.

Интересно! Руководство "Львовводоканала" скрывало отсутствие своих рабочих на рабочих местах. Им даже продолжали начислять зарплату.

Что грозит инспектору

Следователи продолжают расследовать получение взятки должностным лицом. За такое преступление, если вину женщины докажут, ей будет грозить от 8 до 12 лет тюремного заключения с запретом занимать определенные должности сроком до 3 лет и конфискацией имущества.

Правоохранители сейчас готовят подозрения инспектору.



​Сейчас следователи готовят подозрения против чиновницы / Фото Управления СБУ Львовщины