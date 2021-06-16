Пограничники проинформировали об инциденте полицию. Сейчас правоохранители занимаются этим делом.
Интересно Вниманию родителей: какие документы нужны для выезда за границу с детьми
Несовершеннолетнего пытались вывезти за границу
- Через пункт пропуска Шегини на границе с Польшей, пытались незаконно перевезти несовершеннолетнего.
- Мальчик был пассажиром микроавтобуса Renault.
- Человек, который сопровождал ребенка, предоставил инспектору-пограничнику нотариально заверенное заявление от обоих родителей.
- Оно позволяло ему сопровождать мальчика в заграничных поездках.
- Документ выдал украинский частный нотариус.
- Однако во время проверки у пограничников возникли сомнения относительно законности выезда ребенка за пределы Украины.
Пограничники передали дело правоохранителям
Во время проведения дополнительной проверки инспекторы установили, что отец ребенка на момент выдачи поручения в Украине не находился. Поэтому заверить этот документ он не мог.
Такое правонарушение квалифицируется статьей "подделка документов или использование поддельных документов". Виновному может грозить наказание – до 850 гривен штрафа, до 6 месяцев ареста или ограничение свободы сроком до 2 лет. Пограничники проинформировали сотрудников Нацполиции относительно этого инцидента. Сейчас они проводят расследование.