Пограничники проинформировали об инциденте полицию. Сейчас правоохранители занимаются этим делом.

Интересно Вниманию родителей: какие документы нужны для выезда за границу с детьми

Несовершеннолетнего пытались вывезти за границу

Через пункт пропуска Шегини на границе с Польшей, пытались незаконно перевезти несовершеннолетнего.

Мальчик был пассажиром микроавтобуса Renault.

Человек, который сопровождал ребенка, предоставил инспектору-пограничнику нотариально заверенное заявление от обоих родителей.

Оно позволяло ему сопровождать мальчика в заграничных поездках.

Документ выдал украинский частный нотариус.

Однако во время проверки у пограничников возникли сомнения относительно законности выезда ребенка за пределы Украины.

Пограничники передали дело правоохранителям

Во время проведения дополнительной проверки инспекторы установили, что отец ребенка на момент выдачи поручения в Украине не находился. Поэтому заверить этот документ он не мог.

Такое правонарушение квалифицируется статьей "подделка документов или использование поддельных документов". Виновному может грозить наказание – до 850 гривен штрафа, до 6 месяцев ареста или ограничение свободы сроком до 2 лет. Пограничники проинформировали сотрудников Нацполиции относительно этого инцидента. Сейчас они проводят расследование.