Схема на 10 миллионов: во Львове злоумышленники отбирали квартиры у пенсионеров
Во Львове разоблачили мошенническую схему. Злоумышленники незаконно переоформляли недвижимость, которая принадлежала одиноким людям или пенсионерам.
Троих подозреваемых уже задержали. Они завладели квартирами на сумму более 10 миллионов гривен. Об этом сообщили в пресс-службе Львовской областной прокуратуры.
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Как действовали злоумышленники
- Подозреваемые имели фальшивые документы. С помощью этого они перерегистрировали объекты недвижимости на подставных лиц.
- Квартиры или нежилые помещения отбирали у одиноких людей или пенсионеров.
- Переоформленные объекты перепродавали. Деньги делили между всеми участниками преступной группы.
Таким образом злоумышленники незаконно завладели 8 объектами недвижимости во Львове.
Что угрожает злоумышленникам
Подозреваемым избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Злоумышленникам грозит от 5 до 12 лет заключения. Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование.
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