Во Львове разоблачили мошенническую схему. Злоумышленники незаконно переоформляли недвижимость, которая принадлежала одиноким людям или пенсионерам.

Троих подозреваемых уже задержали. Они завладели квартирами на сумму более 10 миллионов гривен. Об этом сообщили в пресс-службе Львовской областной прокуратуры.

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Как действовали злоумышленники

Подозреваемые имели фальшивые документы. С помощью этого они перерегистрировали объекты недвижимости на подставных лиц.

Квартиры или нежилые помещения отбирали у одиноких людей или пенсионеров.

Переоформленные объекты перепродавали. Деньги делили между всеми участниками преступной группы.

Таким образом злоумышленники незаконно завладели 8 объектами недвижимости во Львове.

Что угрожает злоумышленникам

Подозреваемым избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Злоумышленникам грозит от 5 до 12 лет заключения. Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование.