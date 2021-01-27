В селе Солонка, что под Львовом, в школе почти завершили ремонт, который обошелся в 21 миллион гривен. Однако родители учеников забили тревогу – учителя начали просить сдать еще по 150 гривен на защитный лак для стен.

Источник: ZAXID.NETРемонт в Солонковской школе сделали за счет государственного и местного бюджетов. Однако 21 миллиона гривен оказалось недостаточно.

Интересно Штраф за буллинг: во Львове суд вынес приговор отцу ругающегося школьника

Как делали ремонт в школе в Солонке

Ремонт школы в Солонке начался в июле 2020 года в рамках проекта Минобразования "Способная школа для лучших результатов". На капремонт выделили 21 миллион гривен: из госбюджета – 14,8 миллиона гривен, а из бюджета Солонковской ОТО – 6,2 миллиона гривен.

Администрация Солонковской ОТО 25 января сообщила, что ремонт в школе уже почти завершили. В течение 6 месяцев здесь полностью отремонтировали классы, коридоры, туалеты и спортзалы. Фотографиями отремонтированной школы похвастался и председатель Солонковской ОТО Богдан Дубневич.

Я убежден, что все учебные заведения нашей территориальной общины должны выглядеть ярко и по-современному. Потому что в новых и уютных условиях – и учебный процесс продуктивнее! Разницу замечаете?

– написал Дубневич на своей фейсбук-странице.

Смотрите фото школы до и после ремонта / Фото администрации Солонковской ОТО

Читайте также Учительница "выгнала" ученика с онлайн-урока: в сети разгорелся скандал – детали

Родители жалуются, что с них продолжают собирать деньги

Часть родителей учеников Солонковской школы начали жаловаться, что у них требуют деньги на покрытие стен в школе защитным лаком. Учителя просят родителей из разных классов сдать по 150 гривен. По их словам, этот лак – необходим, потому что окрашенные стены быстро запачкаются.

"Родители в приват присылают скрины переписок, где у них требуют за лакировку школы по 150 гривен. Согласно проектно-сметной документации, внутренняя облицовка в школе должна была бы делаться моющей краской. А родители говорят, что это простая (краска – 24 канал) Snieżka, которая пачкается и не моется. Сейчас хотят перекрыть защитным лаком", – рассказала депутат Солонковской ОТО от "Голоса" Надежда Баволяк.

Баволяк добавила, что деньги родители сдают либо наличными учителям, либо пересылают на банковскую карточку директора. Просьбу сдать деньги озвучили после окончания январского локдауна.

Мама одного из учеников рассказала, что требования сдать по 150 гривен на закупку лака писали члены родительского комитета в вайбер-группах классов. Женщина добавила, что недавно у родителей просили сдать по 50 гривен на мебель, а теперь требуют деньги на "непонятное вещество".

До того мы сдавали деньги на капитальные ремонты в классах, теперь они переделали те ремонты по-новому. И непонятно, для чего тогда родители скидывались деньгами,

– добавила мать одного из школьников.



Просьбу сдать деньги озвучили в вайбер-группах классов / Фото ZAXID.NET

Актуально Учительнице, которая не носила маску в школе, отменили штраф: она подала апелляцию и выиграла суд

Что говорит директор школы

Директор школы Владимир Кит подтвердил, что именно он инициировал покрытие стен классов лаком, который должны приобрести родители учеников.

Это было мое предложение посоветоваться с родителями. Но никто этого не требует и не заставляет. Я родительский комитет для этого не собирал. Ни одному родителю я не сказал, что если вы не дадите, значит вашего ребенка выгонят из школы. Это дело родительских комитетов каждого класса,

– добавил Кит.

Директор рассказал, что подрядчик покрыл стены в классах краской, которая не моется и быстро пачкается. Зато лаковое покрытие, по мнению директора, уберегло бы стены от загрязнения.

"Мы посмотрели, что хорошо было бы хотя бы один раз покрыть той глазурью, она не пачкается, не стирается. У нас нет гардероба, и дети раздеваются в классах. Соответственно, даже если они на вешалку повесят свою одежду, то за 3 – 4 месяца та краска будет черная, – пояснил директор.

Кит добавил, что в проекте капитального ремонта не учли качественного покрытия стен в школе. По его словам, подрядчик после завершения ремонта должен устранить некоторые недостатки за свой счет. Однако покрытие стен защитным лаком не прописано в проекте, поэтому эти работы не будут проводить в рамках капремонта.

Интересно Сколько учеников обеспечены компьютерами в школах и как это влияет на их успеваемость: исследование

Директор школы предлагает родителям красить стены

Директор Солонковской школы отметил, что родители школьников могут сами покрыть стены защитным лаком, чтобы сэкономить деньги на мастерах.

"В каждом классе, где 30 детей, найдется 2 – 3 родителя, которые могут в пятницу вечером или в другой день... Это лак такой, который не имеет запаха, он сохнет 2 часа. И я думал, что родители просто купят тот лак и... что нет мужчин, чтобы перекатать в классе валиком стены?", – добавил Кит.

В отделе образования Солонковской ОТО пока не комментируют ситуацию, сложившуюся в школе.