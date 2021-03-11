В ближайшие дни львовские школьники не перейдут на дистанционное обучение. Штаб противодействия распространения COVID-19 11 марта принял решение, что в течение 12 – 15 марта городские школы будут работать в обычном режиме.

Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что "в пятницу и понедельник все школы Львова точно будут работать в обычном режиме".

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Продолжаем мониторить ситуацию. На сегодня обучение посещают 80% школьников. Это не дает оснований для перевода учебных заведений на дистанционную форму обучения,

– отметил Садовый.

В то же время глава Львова сообщил: "каждый руководитель школы имеет возможность самостоятельно принимать решение о переходе на дистанционное обучение, если есть такая необходимость".

Кроме того, Садовый обратился к родителям. Мэр отметил, что именно на них сейчас большая ответственность.

"Большая ответственность сегодня именно на родителях. Должны следить за состоянием здоровья наших детей. Если видите малейшие симптомы, сообщите об этом своему семейному врачу и руководителю класса", – призвал Садовый.

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