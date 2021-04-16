Шмыгаль поблагодарил военных НАТО за подготовку военнослужащих ВСУ
Премьер-министр Денис Шмыгаль 16 апреля приехал с рабочим визитом во Львов. Он посетил Яворовский полигон, где военные НАТО проводят подготовку военнослужащих ВСУ.
Источник:телеграм Дениса Шмыгаля
Яворовский военный полигон расположен в Старычах. Там 16 апреля состоялась церемония ротации группы военных стран НАТО.
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Шмыгаль посетил Яворовский полигон
Премьер рассказал, что 16 апреля на Яворовском полигоне он смог лично поблагодарить военных НАТО за участие в усилении обороноспособности Украины. Шмыгаль посетил церемонию ротации военных Объединенной многонациональной группы по подготовке украинских военнослужащих.
Мы благодарны всем странам, которые участвуют в таких программах поддержки Украины и всячески способствуют усилению нашей обороноспособности,
– отметил премьер.
Шмыгаль добавил, что военное сотрудничество Украины со странами НАТО – это не только улучшение кадрового состава ВСУ. По словам премьера, такое сотрудничество – это элемент высокого уровня взаимного доверия.
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