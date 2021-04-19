Шприцы, капельницы и пробирки: в Трускавце обнаружили свалку с медицинскими отходами – фото
Правоохранители обнаружили большую стихийную свалку в Трускавце. Среди мусора были особо опасные находки – использованные шприцы, системы для капельниц и пробирки.
Источник:Львовская облпрокуратура
Сейчас правоохранители проводят расследование. Виновному может грозить немалый штраф или ограничение свободы.
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На стихийной свалке нашли медицинские отходы
- В Трускавце правоохранители обнаружили стихийную свалку на улице Суховоля.
- Следователи открыли уголовное производство за загрязнение земель. На участке провели обыски.
- Правоохранители установили, что бытовыми отходами загрязнили 728 квадратных метров земли.
- Специалисты отобрали образцы почвы для экспертизы.
- На стихийной свалке, кроме бытового мусора, нашли медицинские отходы – использованные маски, системы для капельниц, шприцы и пробирки.
Правоохранители обнаружили стихийную свалку / Фото Львовской облпрокуратуры
Правоохранители проводят расследование
Сейчас правоохранители проводят первоочередные следственные действия. Они пытаются установить лиц, причастных к правонарушению.
Санкция статьи предусматривает наказание – от 17 до 51 тысячи гривен штрафа или ограничения свободы сроком до 3 лет с лишением права занимать определенные должности на тот же срок.
Среди мусора были медицинские отходы / Фото Львовской облпрокуратуры
Виновному грозит штраф / Фото Львовской облпрокуратуры
Правоохранители проводят расследование / Фото Львовской облпрокуратуры
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