Правоохранители обнаружили большую стихийную свалку в Трускавце. Среди мусора были особо опасные находки – использованные шприцы, системы для капельниц и пробирки.

Сейчас правоохранители проводят расследование. Виновному может грозить немалый штраф или ограничение свободы.

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На стихийной свалке нашли медицинские отходы

В Трускавце правоохранители обнаружили стихийную свалку на улице Суховоля.

Следователи открыли уголовное производство за загрязнение земель. На участке провели обыски.

Правоохранители установили, что бытовыми отходами загрязнили 728 квадратных метров земли.

Специалисты отобрали образцы почвы для экспертизы.

На стихийной свалке, кроме бытового мусора, нашли медицинские отходы – использованные маски, системы для капельниц, шприцы и пробирки.

Правоохранители обнаружили стихийную свалку / Фото Львовской облпрокуратуры

Правоохранители проводят расследование

Сейчас правоохранители проводят первоочередные следственные действия. Они пытаются установить лиц, причастных к правонарушению.

Санкция статьи предусматривает наказание – от 17 до 51 тысячи гривен штрафа или ограничения свободы сроком до 3 лет с лишением права занимать определенные должности на тот же срок.



Среди мусора были медицинские отходы / Фото Львовской облпрокуратуры



Виновному грозит штраф / Фото Львовской облпрокуратуры

Правоохранители проводят расследование / Фото Львовской облпрокуратуры