Синоптики Львовского гидрометцентра предупреждают о порывах штормового ветра во Львове и области 29 декабря. На дорогах Львовщины ночью и утром будет гололедица. Кое-где будет падать мокрый снег и дождь.

На Львовщине 29 декабря будет облачная погода. Во Львове и Львовской области ожидают порывы штормового ветра. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба Львовского гидрометцентра.

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Прогноз погоды во Львове и Львовской области на 29 декабря

На Львовщине 29 декабря будет ветреная погода. Кое-где выпадет небольшой дождь и мокрый снег.

Атмосферное давление будет падать, а относительная влажность несколько уменьшится. Дороги Львова и области ночью и утром окутает гололедица. Уровень опасности – "желтый".

Ветер юго-восточный, с переходом на юго-западный, 7 – 12 метров в секунду. Также синоптики предупреждают о порывах штормового ветра, 17 – 22 метров в секунду.

Температура во Львове и области ночью будет колебаться от 0 до 5 градусов тепла, а днем – от 4 до 9 градусов тепла.

Обратите внимание! Синоптики предупреждают, что 29 декабря на дорогах Львовщины будет гололедица. Поэтому водители и пешеходы должны быть особенно внимательными при движении. Водителям следует включать фары и выбирать умеренную скорость, чтобы иметь возможность вовремя затормозить в случае необходимости. В свою очередь, пешеходам нужно носить нескользкую обувь и переходить дорогу в отведенных для этого местах.