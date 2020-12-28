Штормовой ветер и мокрый снег: прогноз погоды во Львове и области на 29 декабря
Синоптики Львовского гидрометцентра предупреждают о порывах штормового ветра во Львове и области 29 декабря. На дорогах Львовщины ночью и утром будет гололедица. Кое-где будет падать мокрый снег и дождь.
На Львовщине 29 декабря будет облачная погода. Во Львове и Львовской области ожидают порывы штормового ветра. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба Львовского гидрометцентра.
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Прогноз погоды во Львове и Львовской области на 29 декабря
На Львовщине 29 декабря будет ветреная погода. Кое-где выпадет небольшой дождь и мокрый снег.
Атмосферное давление будет падать, а относительная влажность несколько уменьшится. Дороги Львова и области ночью и утром окутает гололедица. Уровень опасности – "желтый".
Ветер юго-восточный, с переходом на юго-западный, 7 – 12 метров в секунду. Также синоптики предупреждают о порывах штормового ветра, 17 – 22 метров в секунду.
Температура во Львове и области ночью будет колебаться от 0 до 5 градусов тепла, а днем – от 4 до 9 градусов тепла.
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