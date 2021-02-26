Синоптики Львовского гидрометцентра прогнозируют, что 27 февраля на Львовщине будут порывы штормового ветра. Дороги Львова и области окутает гололедица.

Синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях на Львовщине 27 февраля. Во Львове и области станет несколько прохладнее.

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Прогноз погоды на Львовщине на 27 февраля

На Львовщине ночью 27 февраля будет умеренный дождь. Днем, вероятно, будут падать дождь и мокрый снег. Синоптики прогнозируют ухудшение видимости во время осадков.

Дороги Львова и области покроет гололедица. Уровень опасности – "желтый". Также ночью и утром на дорогах будут слабый гололед и налипание мокрого снега.

Ветер северо-западный, 9 – 14 метров в секунду. Вероятны местами порывы штормового ветра, 15 – 20 метров в секунду. В течение суток атмосферное давление будет расти, а относительная влажность воздуха несколько уменьшится.

Температура ночью будет колебаться от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, а днем – от 3 до 8 градусов тепла.



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