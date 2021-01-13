Штраф за буллинг: во Львове суд вынес приговор отцу ругающегося школьника
Отца школьника, который ругался на учителей, оштрафовали / Фото с фейсбук-страницы СОШ №97
Во Львове суд оштрафовал отца школьника за буллинг одноклассников. Пятиклассник школы №97 регулярно ругался на учителей и бил одноклассников.
Случай буллинга зафиксировали во львовской школе №97, что на улице Миколайчука. Школьник систематически избивал одноклассников. Об этом сообщил ZAXID.NET.
К теме Дергала и давала подзатыльники: суд закрыл дело об избиении школьника учительницей
Что делал пятиклассник в школе
- По материалам дела, ученик 5 класса буллил школьников и учителей.
- С первого дня учебного года мальчик постоянно дергал, пинал и бил своих одноклассников.
- Также школьник ругался на учителей и учеников школы.
- Такое поведение пятиклассника продолжалось в течение целого семестра с 1 сентября до 8 декабря 2020 года.
- В декабре правоохранители составили протокол на отца парня.
Какой приговор вынес суд
Во время заседания суда 30 декабря 50-летний отец школьника согласился с обвинением в буллинге. Дело рассматривал судья Франковского райсуда Руслан Езерский. Он признал львовянина виновным в том, что его сын буллил учителей и одноклассников.
Мужчину оштрафовали на 850 гривен. Также он должен уплатить 420 гривен судебного сбора.
Поделиться новостью