Во Львове суд оштрафовал отца школьника за буллинг одноклассников. Пятиклассник школы №97 регулярно ругался на учителей и бил одноклассников.

Случай буллинга зафиксировали во львовской школе №97, что на улице Миколайчука. Школьник систематически избивал одноклассников. Об этом сообщил ZAXID.NET.

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Что делал пятиклассник в школе

По материалам дела, ученик 5 класса буллил школьников и учителей.

С первого дня учебного года мальчик постоянно дергал, пинал и бил своих одноклассников.

Также школьник ругался на учителей и учеников школы.

Такое поведение пятиклассника продолжалось в течение целого семестра с 1 сентября до 8 декабря 2020 года.

В декабре правоохранители составили протокол на отца парня.

Какой приговор вынес суд

Во время заседания суда 30 декабря 50-летний отец школьника согласился с обвинением в буллинге. Дело рассматривал судья Франковского райсуда Руслан Езерский. Он признал львовянина виновным в том, что его сын буллил учителей и одноклассников.

Мужчину оштрафовали на 850 гривен. Также он должен уплатить 420 гривен судебного сбора.