Ежегодно экологи предупреждают, что сжигание сухой травы загрязняет окружающую среду и может привести к трагическим последствиям. Спасатели Львовской области начали устраивать рейды, чтобы найти нарушителей и оштрафовать их.

Часто люди не знают, что за сжигание сухой травы им может грозить штраф. Сумма наказания колеблется от 3 до 6 тысяч гривен.

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Поджигателей травы штрафуют

Чтобы предотвратить возникновение пожаров, ГСЧС Львовской области устраивают рейды на поджигателей травы. В состав каждой мобильной группы входят правоохранители, спасатели, представители экоинспекции и местные власти.

Обычно нарушителей находят быстро. Одного обнаружили в селе Журавники – мужчина поджег сухие ветки на своем дворе. В соседнем селе Верхняя Белка мобильная группа выявила местного жителя, который поджег сухую траву на своем поле. Мужчина рассказал, что таким образом готовит свой огород к засеиванию.

Я первый раз от вас слышу, что нельзя жечь траву. Если бы я знал, то что я бы жег? Мне это надо?

– рассказал нарушитель.

Правоохранители составили на всех нарушителей админпротоколы и оштрафовали. Сумма наказания составляет 3062 – 6120 гривен.

Сжигание травы может вызвать рак легких

Экологи отмечают, что сжигание сухой травы очень загрязняет окружающую среду.

"Может быть и такое, что у человека возникнет рак легких. То есть из-за той сожженной сухой растительности. Возможно люди не знают, что там могут проживать животные, которые во время горения травы погибают", – рассказал инспектор госэкоинспекции во Львовской области Роман Братуш.

В ГСЧС также предупреждают людей об опасности сжигания сухостоев. Сухая трава вспыхивает очень быстро, а затем огонь может перекинуться на дома и леса, расположенные рядом.

"Характеризуются торфяные пожары тем, что их сложно ликвидировать. Они распространяются по подземному слою. И много усилий уходит, чтобы их ликвидировать. Также пожары сухой травы могут уничтожать коммуникации, проходящие по участку, который горит", – отметил спикер ГСЧС во Львовской области Игорь Курус.

Обратите внимание! С начала 2021 года во Львовской области уже возникло более 400 пожаров. Пламя уничтожило более 80 гектаров земли.