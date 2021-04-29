Традиционно верующие УГКЦ и ПЦУ в Страстную пятницу почитают плащаницу. Однако в 2021 году во многих храмах ее оградят специальными ограничительными лентами. Из-за пандемии коронавируса львовян призвали не целовать плащаницы и иконы.

В 2021 году Страстная пятница приходится на 30 апреля. Плащаницу можно будет увидеть и даже подойти к ней, но от поцелуев стоит воздержаться, чтобы не подвергать опасности себя и других.

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Львовян призвали не целовать плащаницы и иконы

Из-за пандемии коронавируса священники не рекомендуют целовать плащаницы и иконы. Капеллан ЛГС, представитель Львовской архиепархии УГКЦ Павел Дроздяк рассказал, что к ним можно будет только подойти и помолиться. Во многих храмах плащаницу оградят специальными лентами.

Кроме того, мы придерживаемся требований Минздрава, у нас есть внутренний документ, регулирующий поведение священнослужителей во время эпидемий. Согласно документу, доступ к целованию икон или других посвященных вещей запрещен,

– отметил Дроздяк.

Капеллан ЛГС добавил, что идти к плащанице можно, однако возле нее будут стоять ограничители.

"Верующие смогут, склонив голову перед Плащаницей, почтить Христа, также помолиться спокойно", – рассказал Дроздяк.

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Поцелуи не придадут особой силы молитве

Капеллан ЛГС отметил, что от того, что верующие не будут целовать плащаницы, сила их молитвы не уменьшится. Дроздяк добавил, что из-за пандемии коронавируса христианам пришлось переосмыслить немало церковных ритуалов.

"Этот год пандемии научил верующих более глубокому осознанию обрядности. Наши люди уже привыкли, что они не целуют иконы, что они склоняют головы. Присутствие в храме во время посещения Плащаницы – это и является настоящей молитвой", – заявил священник.

По его словам, присутствие в храме – это возможность побыть с Господом.

"Сила одинакова – прикоснусь я к иконе или не прикоснусь, поцелую Плащаницу или нет, главное мое внутреннее намерение", – подытожил Дроздяк.

Обратите внимание! В 2021 году во Львове не будут проводить никаких массовых мероприятий на Пасху. Следовательно, традиционные пасхальные песни в Парке культуры и "Шевченковской роще" не состоятся. Из-за пандемии коронавируса мэрия призывает львовян праздновать дома.