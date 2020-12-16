Во Львове 16 декабря будут звучать сирены. Однако люди должны сохранять спокойствие. Так специалисты будут проверять готовность системы оповещения.

Сирены будут звучать с 14:50 до 14:55. После проверки во Львове проведут электронный опрос по громкости и качеству звука. Об этом сообщила пресс-служба Львовского горсовета.

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Как во Львове будут проверять систему оповещения

Во Львове с 14:50 до 14:55 16 декабря специалисты будут проверять готовность автоматизированной системы централизованного оповещения. Оповещение – учебное, поэтому практические меры не будут отрабатывать. Львовская мэрия просит жителей города сохранять спокойствие.

Это будет учебное оповещение по сигналам гражданской защиты с включением мобильных и стационарных комплексов громкоговорящего оборудования, электрических сирен и передачи информации через телевидение и радиовещание. Практические меры отрабатывать не будут,

– отметили в управлении по вопросам ЧС и гражданской защиты населения ЛГС.

Что нужно делать, когда раздается сигнал "Внимание всем"

В управлении отметили, что звучание сирен, которые сегодня можно будет услышать во Львове, означает сигнал "Внимание всем". Услышав его, необходимо включить радио и настроить его на "UA:Украинское радио" (103,3 МГц).

Также можно включить телевизор и найти эфирные каналы цифрового телевидения "UA:Львов" и "1-й Западный". Именно там будет звучать сообщение департамента по вопросам гражданской защиты Львовской облгосадминистрации.

Обратите внимание! С 15:00 16 декабря до 20 декабря департамент по вопросам гражданской защиты ЛОГА будет проводить опрос жителей относительно уровня и качества звука электрических сирен и стационарных комплексов громкоговорящего оборудования. Пройти опрос можно, перейдя по ссылке.