Ситуация с коронавирусом на Львовщине: сколько новых больных и коек в больницах
С начала пандемии коронавируса на Львовщине заболели более 75 тысяч человек. 17 февраля лабораторные центры обнаружили 300 случаев инфицирования COVID-19, в частности, 162 – во Львове.
Источник:Львовский горсовет
Лабораторные центры 17 февраля провели 1061 ПЦР-тест. Во львовских больницах сейчас находится 271 пациент.
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Сколько на Львовщине больных коронавирусом
Всего на Львовщине коронавирус обнаружили у более 75 тысяч человек. К сожалению, 2210 больных умерли. Однако более 66,85 тысячи пациентов выздоровели.
Во Львове за этот период COVID-19 подтвердили у более 35,9 тысячи человек. Более 32,58 тысячи пациентов уже выздоровели, а умерли от последствий болезни 1010 львовян.
Лабораторные центры 17 февраля провели 1061 ПЦР-тест, из которых 300 оказались положительными. Так, коронавирус подтвердили в 162 львовян.
На Львовщине коронавирусом заболели более 75 тысяч человек / Фото ЛГС
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Какая ситуация во львовских медучреждениях
Всего в стационарах львовских медучреждений сейчас лечится 271 человек – 218 пациентов с коронавирусом, 16 – в реанимации, а 4 человек подключены к аппаратам ИВЛ. В течение суток 17 февраля в больницы попали 26 человек, а выписали 21 пациента.
- В 8 городской клинической больнице находятся 29 пациентов,
- в 1 городской клинической больнице – 43 пациента,
- в больнице скорой медицинской помощи – 138 пациентов,
- в 5 городской клинической больнице – 49 пациентов,
- в 4 городской больнице – 1 пациент,
- в родильном – 11 пациенток.
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