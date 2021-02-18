С начала пандемии коронавируса на Львовщине заболели более 75 тысяч человек. 17 февраля лабораторные центры обнаружили 300 случаев инфицирования COVID-19, в частности, 162 – во Львове.

Лабораторные центры 17 февраля провели 1061 ПЦР-тест. Во львовских больницах сейчас находится 271 пациент.

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Сколько на Львовщине больных коронавирусом

Всего на Львовщине коронавирус обнаружили у более 75 тысяч человек. К сожалению, 2210 больных умерли. Однако более 66,85 тысячи пациентов выздоровели.

Во Львове за этот период COVID-19 подтвердили у более 35,9 тысячи человек. Более 32,58 тысячи пациентов уже выздоровели, а умерли от последствий болезни 1010 львовян.

Лабораторные центры 17 февраля провели 1061 ПЦР-тест, из которых 300 оказались положительными. Так, коронавирус подтвердили в 162 львовян.



На Львовщине коронавирусом заболели более 75 тысяч человек / Фото ЛГС

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Какая ситуация во львовских медучреждениях

Всего в стационарах львовских медучреждений сейчас лечится 271 человек – 218 пациентов с коронавирусом, 16 – в реанимации, а 4 человек подключены к аппаратам ИВЛ. В течение суток 17 февраля в больницы попали 26 человек, а выписали 21 пациента.