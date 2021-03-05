Во Львовской облгосадминистрации рассказали, что в области динамика заболеваемости коронавирусом является тревожной. Хуже всего ситуация во Львове и Дрогобычском районе.

Львовщина возвращается к показателям заболеваемости коронавирусом, которые были в октябре 2020 года. Больницы области загружены почти на 43%.

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Коронавирус 4 марта подтвердили у 646 человек

По словам Чемериса, на Львовщине последние дни динамика заболеваемости коронавирусом является тревожной.

По количеству подтвержденных случаев, обращений пациентов за медпомощью, количеством госпитализированных, количеством вызовов бригад экстренной медпомощи к пациентам с подозрением на COVID-19, мы возвращаемся к показателям середины – конца октября 2020 года,

– отметил чиновник.

В области 4 марта с диагнозом COVID-19 госпитализировали 188 человек. В свою очередь, на самоизоляцию направили 1 419 жителей Львовщины. Лаборатории 4 марта подтвердили коронавирус у 646 человек.

Сейчас в реанимации медучреждений области находятся 143 пациента, из них на аппаратах ИВЛ – 34. Всего в стационарах лечатся 1,69 тысячи больных. По словам Чемериса, по состоянию на 5 марта загруженность коечной сети медучреждений области составляет почти 43%.

Обращает внимание! Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что в Украине могут ввести карантин красной зоны в Закарпатской, Винницкой, Николаевской и Львовской областях. Сейчас Львовская область – "оранжевая".

Хуже всего ситуация во Львове и Дрогобыче

Чемерис призывает жителей Львовщины соблюдать правила карантина – максимально избегать мест массового скопления людей, соблюдать дистанцию ​​и гигиену рук.

"Мы вышли из карантина, активность населения возросла и мы ведем себя безответственно. Худшая ситуация по области во Львове, Дрогобыче и Дрогобычском районе", – отметил директор департамента.

Также Чемерис добавил, что прививки от коронавируса получили 420 медиков области, а на выходных вакцинация начнется в Червонограде, Самборе и Золочеве.



Как будут вакцинировать украинцев / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала