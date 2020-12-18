Накануне Дня Святого Николая 18 декабря во Львове торжественно зажгли главную новогоднюю елку. Из-за пандемии COVID-19 мероприятие транслировали в сети.

Участие в церемонии зажжения елки взяла жена мэра Львова Андрея Садового Екатерина Кит-Садовая. Об этом говорится на сайте Львовского городского совета.

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Если надо помочь мужу – то я за, и сегодня была нужна моя помощь. Это очень почетно, поэтому мне приятно, что пришли львовяне и гости,

– подчеркнула Кит-Садовая.

Мэр Львова впервые за много лет не посетил главное новогоднее событие Львова. Сейчас Садовый болеет коронавирусом.

Детали мероприятия

Участниками мероприятия стали пластуны и хористы капеллы "Дударик".

Массовые традиционные гуляния у елки отменили из-за пандемии коронавируса.

Однако жители города остались очень довольны елкой. Они отмечают, что главное деревце Львова – очень красивое.

Высота елки составляет 16 метров. Красавицу вырастили в Дрогобычском районе на Львовщине.

Во Львове зажгли рождественскую елку / Фото пресс-службы Львовского городского совета