"Цветочные поля" расположились в селе Стрелки Бибрской общины. Здесь можно увидеть невероятную плантацию различных цветов – гортензий, спирей, гибискусов, вейгел, лаванды и др.

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На "Сказочные поля" будут организовывать туры

На территории "Сказочных полей" есть кафе, детская площадка и магазин, где можно приобрести продукты, сувениры или товары для сада. Также здесь проводят экскурсии в питомник декоративных растений.

Руководитель управления туризма и курортов Львовской облгосадминистрации Наталья Табака рассказала, что благодаря "Сказочной полям" туристическая Львовщина станет еще разнообразнее. В 8 километрах от парка цветущих растений расположен Свиржский замок, в 3 километрах – первый в Украине парк современной скульптуры "PARK3020". В 4 километрах от "Цветущих полей" расположена Бибрка с древним костелом, ратушей и историческим зданием общества "Сокол".

По словам чиновницы, во время второго выезда в пределах проекта "Экспедиция общин: фокус на туризм" состоялась презентация "Сказочных полей".

Она вызвала большой интерес у туроператоров, было немало идей по организации туров,

– подытожила Табака.

Одно из крупнейших предприятий в Украине "Клуб растений", занимающееся разведением декоративных растений для озеленения, открыло цветочные "Сказочные поля" на своей территории.

Смотрите фото с "Сказочных полей" / Фото "Сказочные поля"

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Что посмотреть на "Сказочных полях"

Директор "Клуба растений" Назарий Зинка рассказал, что на территории "Сказочных полей" будет возможность провести концерты, праздники и корпоративы под открытым небом. На 10 гектарах территории парка можно организовывать фотосессии.

"Здесь высажено 26 тысяч цветочных кустов более 40 сортов, которые лучше цветут в климатических условиях Украины. Среди этих растений есть лаванда, гортензия, вейгела, спирея и другие", – добавил Зинка.

Сейчас на территории "Сказочных полей" цветут вейгелы. А в середине июля здесь расцветет самое большое в Украине поле гортензий.

"Сказочные поля" откроют для посетителей 19 июня. Они будут работать ежедневно с 10:00 до 19:00. Стоимость входных билетов на территорию составляет всего 50 гривен, однако для детей льготников билет будет стоить 30 гривен.

Смотрите видео с "Сказочных полей":