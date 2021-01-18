С начала пандемии коронавируса на Львовщине заразились более 67,4 тысячи людей. За сутки 17 января COVID-19 обнаружили еще у 122 человек, среди которых 75 львовян.

За сутки 17 января лабораторные центры провели 204 ПЦР-теста. Пока остатка проб в холодильнике нет. Об этом сообщила пресс-служба Львовского горсовета.

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Сколько во Львове больных коронавирусом

По состоянию на утро 18 января на Львовщине подтвердили более 67,49 тысячи случаев инфицирования коронавирусом, среди которых более 32,09 тысячи – в Львове. К сожалению, более 1,95 тысячи пациентов умерли от осложнений болезни. Однако 54,49 тысячи человек выздоровели.

По оперативным данным, за сутки 17 января лабораторные центры провели 204 ПЦР-теста. Так, у 122 жителей Львовщины обнаружили коронавирус, среди которых 75 львовян.



Во Львове 17 января обнаружили 75 случаев инфицирования COVID-19 / Фото Львовского горсовета

Какова ситуация во львовских медучреждениях

Всего в стационарах львовских больниц находятся 416 человек. 305 пациентов больные коронавирусом, 30 – в реанимации, а 9 человек – подключены к аппаратам ИВЛ. За сутки 17 января в медучреждения поступило 19 человек, а выписали 2 пациентов.

В 8 городской клинической больнице по состоянию на утро находится 71 пациент;

в 1 Городской клинической больнице – 53 пациента;

в больнице скорой медицинской помощи – 233 пациента;

в 5 Городской клинической больнице – 53 пациента;

в 4 городской больнице – 1 пациент;

в родильном – 5 пациенток.



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