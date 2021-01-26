С начала пандемии коронавируса болезнь подтвердили у 69,57 тысячи человек. За сутки 25 января COVID-19 обнаружили у 167 жителей области, среди которых 127 львовян.

Источник: Львовский горсовет

Лабораторные центры 25 января провели 881 ПЦР-тест. По состоянию на утро 26 января остатка проб в холодильнике не осталось.

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Сколько на Львовщине новых больных коронавирусом

По состоянию на утро 26 января на Львовщине подтвердили 69,57 тысячи случаев инфицирования коронавирусом, из них более 33,26 тысячи – во Львове. К сожалению, от осложнений болезни погибли 2043 человека. Однако более 58 тысяч пациентов выздоровели.

За сутки 25 января лабораторные центры провели 881 ПЦР-тест. Так, коронавирус подтвердили у 167 человек, среди которых 127 львовян.

На Львовщине коронавирусом заболели более 69,5 тысячи человек / Фото Львовского горсовета

Какая ситуация во львовских больницах

Всего в стационарах львовских больниц находятся 366 пациентов – у 294 человек COVID-19, 29 – в реанимации, 9 человек подключены к аппаратам ИВЛ. За последние сутки в медучреждения поступили еще 34 больных, а выписали из больниц 35 человек.

В 8 городской клинической больнице находится 53 пациента;

в 1 Городской клинической больнице – 55 пациентов;

в больнице скорой медицинской помощи – 190 пациентов;

в 5 Городской клинической больнице – 59 пациентов;

в 4 городской больнице – 4 пациента;

в родильном – 5 пациенток.



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