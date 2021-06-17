ДТП произошло примерно в 22: 00. Правоохранители проводят расследование.

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Мотоциклист влетел в лошадь

  • Около 22:00 в селе Комарники Самборского района произошла смертельная авария.
  • 25-летний житель района, управляя мотоциклом Suzuki, на скорости въехал в лошадь.
  • Мужчина получил тяжелые травмы. Он умер до приезда медиков.
  • Животное также очень травмировалось и погибло.

На швидкості влетів у коня: на Львівщині трагічно загинув мотоцикліст – фотоМотоциклист влетел в лошадь / Фото полиции Львовской области

Полиция проводит расследование

Следователи открыли уголовное производство за нарушение правил безопасности дорожного движения. Сейчас они проводят досудебное расследование.

Правоохранители пытаются установить все причины и обстоятельства ДТП.