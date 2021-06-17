ДТП произошло примерно в 22: 00. Правоохранители проводят расследование.

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Мотоциклист влетел в лошадь

Около 22:00 в селе Комарники Самборского района произошла смертельная авария.

25-летний житель района, управляя мотоциклом Suzuki, на скорости въехал в лошадь.

Мужчина получил тяжелые травмы. Он умер до приезда медиков.

Животное также очень травмировалось и погибло.

Важно! Правоохранители призывают водителей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения. Особенно осторожными необходимо быть в населенных пунктах – следует не превышать скорость и внимательно следить за дорогой. Это может спасти вашу и чужую жизнь.

Мотоциклист влетел в лошадь / Фото полиции Львовской области

Полиция проводит расследование

Следователи открыли уголовное производство за нарушение правил безопасности дорожного движения. Сейчас они проводят досудебное расследование.

Правоохранители пытаются установить все причины и обстоятельства ДТП.

Заметьте! На Львовщине 3 июня произошли 2 аварии с участием мотоциклистов. К сожалению, одна из них оказалась смертельной. Мужчина вылетел с дороги в электроопору и погиб.