На скорости влетел в лошадь: на Львовщине трагически погиб мотоциклист – фото

На Самборщине 16 июня 25-летний мотоциклист въехал в лошадь. В результате аварии и животное, и мужчина погибли.
ДТП произошло примерно в 22: 00. Правоохранители проводят расследование.
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Мотоциклист влетел в лошадь
- Около 22:00 в селе Комарники Самборского района произошла смертельная авария.
- 25-летний житель района, управляя мотоциклом Suzuki, на скорости въехал в лошадь.
- Мужчина получил тяжелые травмы. Он умер до приезда медиков.
- Животное также очень травмировалось и погибло.
Полиция проводит расследование
Следователи открыли уголовное производство за нарушение правил безопасности дорожного движения. Сейчас они проводят досудебное расследование.
Правоохранители пытаются установить все причины и обстоятельства ДТП.Заметьте! На Львовщине 3 июня произошли 2 аварии с участием мотоциклистов. К сожалению, одна из них оказалась смертельной. Мужчина вылетел с дороги в электроопору и погиб.