На скорости влетел в лошадь: на Львовщине трагически погиб мотоциклист – фото

17 июня 2021 , 12:16
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Источник:

Полиция Львовской области

На Самборщине 16 июня 25-летний мотоциклист въехал в лошадь. В результате аварии и животное, и мужчина погибли.

ДТП произошло примерно в 22: 00. Правоохранители проводят расследование.

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Мотоциклист влетел в лошадь

  • Около 22:00 в селе Комарники Самборского района произошла смертельная авария.
  • 25-летний житель района, управляя мотоциклом Suzuki, на скорости въехал в лошадь.
  • Мужчина получил тяжелые травмы. Он умер до приезда медиков.
  • Животное также очень травмировалось и погибло.
Важно! Правоохранители призывают водителей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения. Особенно осторожными необходимо быть в населенных пунктах – следует не превышать скорость и внимательно следить за дорогой. Это может спасти вашу и чужую жизнь.

Мотоциклист влетел в лошадь / Фото полиции Львовской области

Полиция проводит расследование

Следователи открыли уголовное производство за нарушение правил безопасности дорожного движения. Сейчас они проводят досудебное расследование.

Правоохранители пытаются установить все причины и обстоятельства ДТП.

Заметьте! На Львовщине 3 июня произошли 2 аварии с участием мотоциклистов. К сожалению, одна из них оказалась смертельной. Мужчина вылетел с дороги в электроопору и погиб.
Автор: Ольга Котів