Во Львове возле ТЦ Forum Lviv 20 апреля произошло ДТП – 22-летний водитель Ford Fusion на скорости вылетел на тротуар и сбил женщину. От удара пешехода отбросило на несколько метров.

Авария произошла около 19:00 возле ТЦ Forum Lviv, который расположен на улице Под Дубом. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП.

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Авто вылетело на тротуар и сбило женщину

Около 19:00 водитель Ford Fusion, 22-летний житель Червоноградского района, не справился с управлением и на скорости вылетел на тротуар возле ТЦ Forum Lviv.

В то время там проходила 54-летняя львовянка, которая как раз направлялась к пешеходному переходу.

К сожалению, столкновения избежать не удалось. От удара женщина отлетела на несколько метров.

В результате ДТП пострадавшая получила травмы, в частности, перелом руки.

Медики отвезли ее в больницу.

Смотрите видео момента ДТП возле ТЦ Forum Lviv:

Правоохранители проводят расследование

Следователи открыли уголовное производство за "нарушение правил безопасности дорожного движения". Если вину водителя докажут в суде, ему будет грозить до 3 лет ограничения свободы.Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование. Они пытаются установить обстоятельства и причины ДТП.

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Авто сбило женщину на тротуаре возле ТЦ "Форум" / Фото полиции Львовщины



Правоохранители проводят расследование / Фото полиции Львовщины