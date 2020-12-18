Лоукостер SkyUp объявил об открытии 7 направлений со Львова. Самолетами компании можно будет полететь в Турцию, Чехию, Италию и Францию.

Авиакомпания SkyUp 18 декабря объявила об открытии нового маршрута со Львова в Стамбул. Билеты на самолет стоят от 1 531 гривны без багажа. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба Международного аэропорта "Львов".

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Когда начнут выполнять рейсы Львов – Стамбул

Самолет будет курсировать дважды в неделю – в понедельник и пятницу. Авиасудно будет прибывать в новый аэропорт "Стамбул".

В понедельник самолет будет вылетать со Львова в 10:00. В Стамбул он прилетит в 12:15. Стоимость билетов от 1 531 гривны без багажа.

В пятницу самолет будет вылетать со Стамбула в 18:15. Он прилетит во Львов в 20:20. Билеты стоят от 831 гривны без багажа.

На рейсе Львов – Стамбул увеличили нормы единицы багажа до 32 килограммов, вместо обычных 23 килограммов. Продажа билетов уже стартовала на сайте компании.

Когда начнут курсировать другие авиарейсы

20 декабря 2020 года:

Львов – Неаполь. Стоимость билетов от 2 063 гривен.

Неаполь – Львов. Стоимость билетов от 4 414 гривен.

Львов – Прага. Стоимость билетов от 1 922 гривен.

Прага – Львов. Стоимость билетов от 3 515 гривен.

22 декабря 2020 года: