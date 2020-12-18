SkyUp объявил об открытии 7 новых направлений со Львова: когда и куда можно полететь
Лоукостер SkyUp объявил об открытии 7 направлений со Львова. Самолетами компании можно будет полететь в Турцию, Чехию, Италию и Францию.
Авиакомпания SkyUp 18 декабря объявила об открытии нового маршрута со Львова в Стамбул. Билеты на самолет стоят от 1 531 гривны без багажа. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба Международного аэропорта "Львов".
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Когда начнут выполнять рейсы Львов – Стамбул
Самолет будет курсировать дважды в неделю – в понедельник и пятницу. Авиасудно будет прибывать в новый аэропорт "Стамбул".
- В понедельник самолет будет вылетать со Львова в 10:00. В Стамбул он прилетит в 12:15. Стоимость билетов от 1 531 гривны без багажа.
- В пятницу самолет будет вылетать со Стамбула в 18:15. Он прилетит во Львов в 20:20. Билеты стоят от 831 гривны без багажа.
На рейсе Львов – Стамбул увеличили нормы единицы багажа до 32 килограммов, вместо обычных 23 килограммов. Продажа билетов уже стартовала на сайте компании.
Когда начнут курсировать другие авиарейсы
20 декабря 2020 года:
- Львов – Неаполь. Стоимость билетов от 2 063 гривен.
- Неаполь – Львов. Стоимость билетов от 4 414 гривен.
- Львов – Прага. Стоимость билетов от 1 922 гривен.
- Прага – Львов. Стоимость билетов от 3 515 гривен.
22 декабря 2020 года:
- Львов – Париж (Бове). Стоимость билетов от 2 346 гривен.
- Париж (Бове) – Львов. Стоимость билетов от 5 433 гривен.
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