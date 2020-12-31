Комиссия Госавиаслужбы 30 декабря разрешила SkyUp открыть авиарейсы в 5 стран Европы. Теперь лоукостер может начать полеты по 11 направлениям, в частности, в Лондон, Марсель и Берлин.

Госавиаслужба одновременно аннулировала право Bravo Airways на рейсы Киев – Лондон и Киев – Нюрнберг, а также право Anda Air на маршрут Киев – Нюрнберг, которые авиакомпании не выполняли более года. Комиссия это сделала для того, чтобы освободить квоту, которую можно было бы передать SkyUp. Об этом сообщил avianews.com.

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Куда сможет летать лоукостер SkyUp

Авиакомпании SkyUp разрешили открыть 8 маршрутов из Киева и по одному из Запорожья, Львова и Одессы. Лоукостер сможет начать летать по этим направлениям с 2021 года. Квота будет действовать неограниченный срок.

Киев – Лондон. Рейсы смогут выполнять трижды в неделю.

Киев – Марсель. Самолеты будут летать дважды в неделю.

Киев – Острава. Рейсы разрешили выполнять три раза в неделю.

Киев – Брно. Рейсы будут выполнять дважды в неделю.

Киев – Подгорцы. Самолеты смогут летать по этому направлению трижды в неделю.

Киев – Гамбург. Самолеты будут летать три раза в неделю.

Киев – Нюрнберг. Рейсы разрешили выполнять дважды в неделю.

Киев – Ганновер. Рейсы смогут выполнять трижды в неделю.

Запорожье – Берлин. Самолеты будут летать дважды в неделю.

Львов – Мюнхен. Рейсы разрешили выполнять дважды в неделю.

Одесса – Мюнхен. Самолеты смогут летать по этому направлению дважды в неделю.​

Сейчас лоукостер SkyUp уже открыл продажу билетов на рейс Киев – Гамбург. Авиакомпания намерена начать полеты по этому направлению с 29 мая 2021 года.

Относительно рейса Львов – Мюнхен, не известно, когда начнутся полеты. Компания пока не объявила расписания и старта продаж билетов.