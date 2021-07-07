Правоохранители оперативно задержали мужчину. За убийство отца ему грозит тюрьма.

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Пьяный сын убил отца

  • Правоохранителям 6 июля поступило сообщение от жителя одного из сел Самборского района.
  • Мужчина рассказал, что, придя к своему тестю домой, нашел его тело без признаков жизни.
  • По указанному адресу немедленно выехали следственно-оперативная группа, патрульные, участковый офицер и сотрудники других служб полиции.
  • На теле 74-летнего мужчины правоохранители обнаружили многочисленные телесные повреждения.
  • В частности, у пенсионера были сломаны ребра и грудная клетка.
  • Полицейские установили, что к преступлению был причастен 44-летний сын погибшего.
  • Он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, примерно в 23:00 5 июля пришел в дом отца и начал с ним ссориться.
  • Во время конфликта мужчина жестоко избил пенсионера.
  • Он получил тяжелые травмы, от которых вскоре умер.

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Сын избил собственного отца до смерти / Фото полиции Львовской области

Мужчине грозит тюрьма

Следователи открыли уголовное производство за "умышленное нанесение тяжкого телесного повреждения". Санкция статьи предусматривает наказание – от 7 до 10 лет в тюрьме.

Правоохранители задержали злоумышленника. Вскоре суд изберет ему меру пресечения. Сейчас полицейские продолжают проводить досудебное расследование.

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