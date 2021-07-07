Сломал все ребра: на Львовщине пьяный мужчина убил собственного отца – фото
Источник:полиция Львовской области
В одном из сел Самборского района 5 июля 44-летний мужчина избил своего отца до смерти. В момент совершения преступления злоумышленник был пьян.
Правоохранители оперативно задержали мужчину. За убийство отца ему грозит тюрьма.
К теме Расстреляли мужчину посреди улицы: новые детали жестокого убийства на Львовщине – фото
Пьяный сын убил отца
- Правоохранителям 6 июля поступило сообщение от жителя одного из сел Самборского района.
- Мужчина рассказал, что, придя к своему тестю домой, нашел его тело без признаков жизни.
- По указанному адресу немедленно выехали следственно-оперативная группа, патрульные, участковый офицер и сотрудники других служб полиции.
- На теле 74-летнего мужчины правоохранители обнаружили многочисленные телесные повреждения.
- В частности, у пенсионера были сломаны ребра и грудная клетка.
- Полицейские установили, что к преступлению был причастен 44-летний сын погибшего.
- Он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, примерно в 23:00 5 июля пришел в дом отца и начал с ним ссориться.
- Во время конфликта мужчина жестоко избил пенсионера.
- Он получил тяжелые травмы, от которых вскоре умер.
Сын избил собственного отца до смерти / Фото полиции Львовской области
Мужчине грозит тюрьма
Следователи открыли уголовное производство за "умышленное нанесение тяжкого телесного повреждения". Санкция статьи предусматривает наказание – от 7 до 10 лет в тюрьме.
Правоохранители задержали злоумышленника. Вскоре суд изберет ему меру пресечения. Сейчас полицейские продолжают проводить досудебное расследование.
Читайте также Убил товарища табуреткой: суд вынес суровый приговор львовянину